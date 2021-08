Con la sua carrellata di scatti tra Albania, Messico e Ibiza, Dua Lipa è la regina dell’estate, anzi forse dovremmo dire la principessa. Con il suo ultimo look da spiaggia, la cantante sembra uscita dagli abissi, proprio come la Sirenetta del famoso film d’animazione Disney.

Dua Lipa e il fiabesco costume da bagno da Sirenetta

In un brevissimo video pubblicato su Instagram, Dua Lipa indossa un costume da bagno davvero speciale, con maniche leggermente a sbuffo e una spilla gioiello. Il colore è un blu iridescente, che ricorda la coda squamata di una sirena che emerge dalle profondità del mare, come nella fiaba di Andersen.

Tutti pazzi per l’eleganza regale di Alessandra Rich!

Ma chi si cela dietro il design fiabesco di questo costume da bagno? Il capo è firmato da Alessandra Rich, la stilista italiana, conosciuta anche come la “regina del pizzo”, famosa per l’uso sapiente di tessuti pregiati e delicatissimi, come il taffetà in sete e crêpe de chine.

Regale e raffinato, il costume da bagno di Dua Lipa fa da contrasto agli anelli color cammello e agli occhiali da sole a scudo rigorosamente gialli, dando vita a un mix vincente di stili e colori. A completare il look da sirenetta una coda di cavallo alta con una lunga ciocca di capelli a incorniciare il viso.

Dua Lipa ci fa viaggiare nel tempo con i suoi look anni Duemila

Il look da fiaba arriva dopo l’abito da spiaggia completamente bianco e il copricostume da tempo libero per un ritorno nostalgico agli anni Duemila.

E mentre tutti questi look fanno breccia nel cuore delle fashion victim, Dua Lipa ha condiviso una notizia importante relativa alla sua carriera. Il suo album più recente, “Future Nostalgia“, continua ad essere “l’album femminile più longevo di questo decennio“, ormai da 26 settimane nella Top 10 della classifica dei 200 di Billboard.