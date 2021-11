Vita nuova, look nuovo: è proprio il caso di dirlo davanti al drastico cambio di rotta di Gigi Hadid che ora sfoggia una frangia da Oscar, nel segno del più classico dei “breakup haircut“! Un taglio netto ai capelli che sembra coincidere con la rumorosa fine della sua storia d’amore con Zayn Malik, da settimane sulla cresta del gossip. Le prime foto della modella su Instagram ci lasciano davvero senza fiato in tutto il loro effetto “wow”!

Nuovo look per Gigi Hadid: su Instagram sfoggia la super frangia

La super frangia sfoggiata nelle ultime ore da Gigi Hadid sui social porta già il crisma del trend! La top model ci dà un taglio in fatto di look e colpisce ancora nel segno – dopo aver chiuso clamorosamente con Zayn Malik -, come sempre senza sbagliare la mira!

Bellissimo e freschissimo, il taglio di capelli scelto dalla modella ha un sapore sbarazzino che si sposa perfettamente con l’intensa nuance castana, che regala al suo viso una particolare luce, capace di brillare come solo una star può fare, anche nelle grigie giornate d’inverno. E allora addio chioma bionda, et voilà meraviglia! Del dorato oggi non c’è più traccia, ma una cosa è certa: la super frangia merita un 10, e detta sicuramente la nuova tendenza!