Gigi Hadid e l’ex One Direction Zayn Malik si sono lasciati. Dopo settimane di rumors, la conferma arriva direttamente dalla super top model con una dichiarazione del suo portavoce in cui afferma che “Gigi è concentrata esclusivamente su sua figlia Khai e ciò che è meglio per lei” chiedendo anche che sia rispettata la privacy in questo periodo.

Niente da fare, allora: la nostra coppia dei sogni è scoppiata e i due hanno deciso di prendere strade diverse, sempre mettendo al primo posto l’amore per la loro bambina di appena un anno.

Zayn Malik: le accuse di violenza da parte di Yolanda

Sì, ma cosa è successo davvero? Cosa ha spinto i due a lasciarsi? Certo, la loro è sempre stata una storia d’amore turbolenta, fin dal 2015, anche se sembrava che con la nascita di Khai Gigi e Zayn avessero finalmente trovato una stabilità.

Indiscrezioni parlano di una violenta lite proprio tra l’ex One Direction e la “suocera” (anche senza un matrimonio vero e proprio il ruolo rimane) Yolanda, la quale starebbe anche pensando a una denuncia. L’episodio non è chiaro, si parla di aggressione verbale – pare che Malik l’abbia chiamata una f*tt*ta tr*ia olandese – e fisica, con una spinta che avrebbe scagliato Yolanda Hadid contro un comò.

Il cantante ha lasciato una dichiarazione a TMZ nella quale respinge ogni accusa e nega categoricamente di aver colpito la suocera (ma non nega le molestie) e anzi spera “che Yolanda riconsideri le sue false accuse e decida di gestire questi problemi famigliari in privato“.

Gigi e Zayn: è davvero finita tra i due?

Quanto successo sembra davvero aver messo un punto alla relazione tra la top model e Zayn Malik, ma siamo certi che tra i due non ci sia più amore? Niente è sicuro quando si parla di loro: i due, riservatissimi, hanno iniziato a frequentarsi nel 2015 per poi separarsi una prima volta nel 2018, rimettersi insieme nel 2019 e fare una figlia nel 2020.

La speranza vorrebbe che questa fosse solo l’ennesima lite e che stare un periodo di tempo separati possa solo riconfermare l’amore tra i due. È anche quello che sostiene un insider anonimo vicino alla coppia. Rimangono però le accuse a Zayn, che dovrà scontare anche alcune restrizioni oltre a una multa, secondo i documenti di TMZ.

Sembra infatti che il cantante dovrà stare in libertà vigilata per qualche settimana, dovrà seguire un corso di gestione della rabbia e un programma di violenza domestica. Oltre, ovviamente, a non avere nessun contatto con Yolanda Hadid.

Sarà tutto vero? Intanto Malik in un tweet dichiara di “voler creare uno spazio sicuro e privato in cui far crescere mia figlia“.