Yolanda Hadid: i segreti beauty della mamma di Gigi e Bella

Nonostante i 55 anni, Yolanda Hadid non ha niente da invidiare alle due figlie (Bella e Gigi, se non si fosse capito). Prima che lo diventassero le sue bambine, infatti, Yolanda aveva già percorso la strada di super modella, con un discreto successo. La sua bellezza comunque, possiamo dirlo con sicurezza, non è certo sfiorita col passare degli anni (né quando è diventata nonna!) e lei stessa rivela come ha fatto a bloccare le lancette dell’orologio: cibo sano, allenamento e digiuno intermittente (una volta al mese soltanto!).

Ecco i cinque segreti beauty della mamma delle modelle, Yolanda Hadid.

Yolanda si allena quattro volte la settimana

Che sia per una pratica yoga, una corsetta all’aria aperta, o una galoppata a cavallo, Yolanda Hadid ama lo sport. Tanto da praticarlo quattro volte la settimana, predilige soprattutto le attività all’aria aperta per mantenersi snella ed energica.

Beve acqua calda a stomaco vuoto

Questo trucchetto beauty è piuttosto conosciuto, e Yolanda Hadid non è immune alla sua fama: l’ex modella infatti beve ogni mattina una tazza di acqua tiepida con uno spruzzo di limone. Questa bevanda, consumata a stomaco vuoto, aiuta i tessuti dell’apparato digerente a mettersi in moto ed è anche superidratante.

Segue una rigidissima alimentazione… bilanciata

Niente diete in casa Hadid (almeno per la matriarca), Yolanda infatti punta tutto su un’alimentazione equilibrata e composta da frutta e verdura di stagione, che infatti coltiva lei stessa nel suo orto.

Non si fa mancare qualche dolce, l’importante è che quotidianamente si consumino cibi biologici e freschi, ricchidi vitamine e minerali.

Idratazione, idratazione, e ancora idratazione

Dalle prime luci dell’alba, fino al calare delle tenebre, la parola del giorno di Yolanda Hadid è idratazione. Sia all’interno, grazie all’acqua che beve fin dal mattino, sia dall’esterno: due volte al giorno, infatti, utilizza sul corpo burro di karité in abbondanza.

Digiuno una volta al mese

Per riportare a regime il suo organismo e ricalibrare corpo e mente, una volta al mese Yolanda Hadid si sottopone a un piccolo digiuno: per una giornata beve solo acqua e limone e fa yoga, per riprendere, il giorno seguente, la sua vita alla grande.