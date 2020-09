La top model Gigi Hadid e il compagno, il cantante ex One Direction, Zayn Malik, sono diventati genitori di una bambina. L’annuncio è arrivato via Instagram dove la coppia, sui rispettivi profili, ha pubblicato due teneri scatti in bianco e nero, che ritraggono i primi momenti insieme alla piccola.

Al momento, i genitori hanno deciso di non rivelare il nome della bambina, cosa che probabilmente avverrà nelle prossime settimane. La neo mamma Gigi ha scritto: “La nostra baby girl si è unita a noi sulla Terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”. Papà Zayn, invece, sul suo account ha pubblicato una foto diversa da quella della Hadid, con la sua mano che stringe la manina della bambina: “L’amore che provo per questo scricciolo va oltre ogni comprensione. Sono grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo insieme”.

L’annuncio della gravidanza è avvenuto nel mese di aprile, quando Gigi Hadid, ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, ha confermato i gossip che circolavano da tempo. “Congratulazioni per l’attesa!“, ha detto il conduttore. “Grazie mille! Avremmo voluto decidere noi come annunciarlo, ma siamo molto eccitati, felici e grati per gli auguri!“.

Gigi Hadid e Zayn Malik: la storia d’amore

La storia tra Gigi Hadid e Zayn Malik ha da sempre appassionato i fan. Lei, super modella, amica di star come Taylor Swift e figlia di un milionario. Lui, membro ribelle degli One Direction, ammirato e idolatrato da migliaia di ragazze in tutto il mondo. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2015, anche se la conferma del loro amore è arrivata soltanto nel 2016, con il debutto insieme al Met Gala di New York.

Dopo l’addio del cantante, nel 2017, agli One Direction, sono iniziati anche i problemi di coppia, a cui segue la rottura, improvvisa e turbolenta, nel 2018. Un riavvicinamento si è iniziato a sospettare nel dicembre 2019, dopo che la modella aveva postato delle stories su Instagram intenta a preparare delle ricette dalla mamma del cantante.

La conferma ufficiale è arrivata a gennaio 2020, quando la coppia è stata paparazzata a cena insieme, in occasione del compleanno di Zayn. A febbraio, nel corso di un’intervista al magazine britannico I-D, la top model aveva parlato del desiderio di costruire una famiglia con il compagno, sogno che finalmente si è avverato.