A sei mesi dalla nascita della sua prima figlia, Gigi Hadid è tornata in passerella: radiosa, bellissima e più elegante che mai negli abiti disegnati dalla stilista e amica Donatella Versace. “Aprire e chiudere una sfilata Versace è sempre un onore ed è stato il miglior ritorno“, ha scritto la giovane supermodella su Instagram nella didascalia di un album in cui ha raccolto i migliori scatti del fashion show della Milano Fashion Week.

Il ritorno in passerella di Gigi Hadid, dopo la gravidanza!

Tra la nascita della piccola Khai e la pandemia in corso, negli ultimi mesi Gigi Hadid aveva deciso di dedicarsi alla famiglia, mettendo da parte, almeno temporaneamente, gli impegni professionali. L’abbiamo seguita e amata nelle sue prime esperienze da mamma, divisa tra i set fotografici, le lezioni di italiano e la sua piccola Khai, ma ora Gigi è pronta per un ritorno in grande stile.

“Sono fortunata ad essere in salute, lavorare e in un ambiente sicuro e abbracciare tutti quelli che mi sono mancati come una famiglia lo scorso anno. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, in particolare la mia regina italiana Donatella Versace, grazie per i dolci momenti”, ha scritto Gigi nella didascalia della foto.

Gigi cambia hair look: la chioma da sirena incanta Versace!

Gigi Hadid, che ha dato alla luce sua figlia Khai lo scorso settembre, mancava dalle passerelle da quasi un anno. L’ultima volta in cui l’abbiamo vista sfilare era lo scorso marzo, prima che infuriasse la pandemia, quando per Chanel aveva indossato mini shorts di tweed con tanto di stivali in stile pirata. Il suo ritorno segna anche un drastico cambio di hair look per la top model, che ora esibisce una fulgida chioma ramata, come una sirena.

Il grazie di Donatella Versace: “I modelli danno vita ai progetti”

Per la sfilata, Gigi Hadid si è unita a una formazione di importanti volti della moda, tra cui sua sorella Bella Hadid, Irina Shayk, Precious Lee e Mona Tougaard, tra gli altri. “I modelli sono come gli attori”, ha detto la direttrice creativa Donatella Versace alla fine dello spettacolo. “Danno vita ai progetti“, ha ammesso la stilista.

“Viviamo nell’epoca del tutto e subito, ma paradossalmente, pur vivendo in un modo digitale, in questo modo sto dando alle mie donne e ai miei uomini il tempo per capire il mio messaggio. Ora ho capito davvero che questo è il presente e il futuro per me“, ha raccontato ancora la stilista, prima di regalarci alcune istantanee del dietro le quinte. Ed è proprio tra questi scatti che troviamo la nostra Gigi Hadid, sorridente, radiosa e professionale, mentre si accinge a calcare la scena da vera protagonista del fashion show!