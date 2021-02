Ispirata dalla sorellastra Alana, Gigi Hadid ha iniziato un nuovo passatempo per ingannare il tempo durante il lockdown: imparare le lingue.

Oltre a cucinare manicaretti per il suo fidanzato, il cantante ex One Direction Zayn, e prendersi cura della loro piccola Khai, la supermodella americana ha deciso di cimentarsi nello studio nientemeno che dell’italiano.

Foto Instagram | @gigihadid

Facciamo come Gigi Hadid

Gigi un paio di anni fa si è sottoposta a un test per scoprire le origini del proprio mix genetico. Il risultato diceva che la ragazza al 21,5% risultava italiana: sarà per questo che avrà deciso di cimentarsi nello studio del nostro idioma?

La notizia l’aveva stupita ma le aveva anche fatto molto piacere, aveva spiegato: la modella è molto orgogliosa delle sue origini sia europee (sua mamma è olandese) che arabe (suo papà è palestinese). Questo mix le ha permesso di essere più open mind e di comprendere meglio se stessa e il mondo. Non è un caso che parli anche un po’ di arabo, come il suo compagno, e che proprio in questa lingua sia il nome della sua bambina.