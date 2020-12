Come ogni fine dicembre, eccoci qua a fare i conti con i buoni propositi per il nuovo anno. Se tra i vostri c’è quello di imparare, migliorare o perfezionare la lingua inglese, vi vengono incontro i social.

Infatti, su Instagram esistono diversi profili molto interessanti che permettono di apprendere l’inglese in maniera facile e intuitiva, spiegando termini, frasi idiomatiche e modi di dire. Questo permetterà di comprendere meglio testi ma anche canzoni e film in lingua.

Chi seguire per imparare l’inglese

Influencer, insegnanti e pagine esclusivamente “grafiche”: sono tante le opzioni social, ovviamente gratuite, che ci permettono di conoscere meglio il lessico e la grammatica inglesi. Ecco dunque chi seguire.

Giulia Valentina

L’influencer non si occupa solo di moda, bellezza e lifestyle, ma anche di spiegare l’inglese parlato in USA. Forte di un soggiorno oltreoceano che le ha permesso di apprendere perfettamente la lingua, tiene su Instagram la rubrica Thanks God It’s Giulia, stilizzata, ovviamente, nell’hashtag #TGIG. Oltre ai post, sul suo profilo è possibile trovare le storie relative alla rubrica.

Norma’s Teaching

Una delle insegnanti più popolati di Instagram, focalizza il suo metodo soprattutto sull’inglese parlato, insistendo sulla pronuncia.

Oltre ai video didattici su Instagram, propone anche corsi veri e propri.

Word of the day

Conosci già la grammatica ma vuoi ampliare il tuo lessico? Word of the day è il profilo che fa per te. Infatti, ogni giorno condivide una parola con annessa spiegazione e pronuncia, abbinata a fotografie o immagini che ne aiutano ulteriormente la comprensione.

Dana – English Teacher

Dana Rogers è un’insegnante americana che ha creato una app per allenarsi con l’inglese che si chiama The English Gym. Inoltre, sul suo profilo Instagram sotto l’hashtag #englishforitalians troviamo post che spiegano modi di dire e proverbi ma anche che illustrano le differenze culturali tra l’Italia e i paesi anglofoni.

English lessons for everyone

Su questa pagina è possibile trovare approfondimenti sui vari modi di esprimersi in inglese. Infatti, alle espressioni basiche, sono affiancate quelle più complesse e idiomatiche, oltre a quiz per testare il proprio livello e lezioni di grammatica.