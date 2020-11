Gigi Hadid incanta il web con la prima foto della figlia

Sul finire di settembre, quando Gigi Hadid ha dato alla luce la sua prima bambina, ad accompagnare l’annuncio della nascita è stata la semplice fotografia di una manina in bianco e nero. La modella, legata a Zayn Malik dei One Direction, non ha pubblicato altro. Poi, il silenzio fino ad Halloween, quando ha pubblicato una seconda foto della bambina, questa volta coperta con un emoticon dell’Incredibile Hulk per oscurare il viso della piccola. Ora con l’avvicinarsi del Natale, la supermodella statunitense ha deciso di rendere partecipi i suoi fan, condividendo una dolcissima foto, in cui la figlia è appoggiata al petto della mamma, avvolta in un marsupio, mentre sullo sfondo si apre un paesaggio autunnale.

Il primo Natale in tre

“Tutta una nuova concezione di occupata e stanca“, ha scritto a corredo del posto di Instagram Gigi Hadid, venticinque anni, lasciandosi immortalare con la bimba nel marsupio. Negli scatti, il viso della primogenita è ben coperto e si vede poco della bambina, di cui, tra l’altro, ancora non si conosce il nome.

“Ciononostante, è la migliore, e quindi ha avuto le decorazioni di Natale in anticipo“, ha continuato poi la sorella di Bella Hadid, pubblicando, insieme allo scatto con la sua bambina, anche diverse foto della casa decorata con addobbi natalizi e ghirlande, per un’atmosfera da fiaba.

Una storia d’amore tormentata

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono incontrati per la prima volta nel 2015. Da qui l’inizio di una storia d’amore intensa e travagliata: si sono lasciati due volte, per ritrovarsi infine nel 2019. Dopo circa un anno, nel settembre 2020, Gigi Hadidi e Zayn Malik sono diventati genitori per la prima volta.

A dare la notizia sono stati proprio loro, con due post sui loro profili social in cui hanno scritto: “La nostra bambina, bella e in salute, è qui“, ha scritto il cantante. E ha aggiunto: “L’amore che provo per questa creaturina è al di sopra della mia capacità di comprensione“.