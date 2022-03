Prodotti sostenibili per il cambio pannolino dei bambini

Nell’era dell’usa e getta, soprattutto per le mamme che ogni giorno si occupano della cura dei bebè, è fondamentale trovare una soluzione green per sostenere l’ambiente. La cura e l’igiene dei piccini non sono mai state così attente al mondo che ci circonda, e in commercio oggi si possono trovare fantastici prodotti sostenibili per il cambio pannolino che sono anche perfetti alleati per il benessere dei nostri neonati. Scopriamoli!

Prodotti sostenibili per il cambio pannolino: quali scegliere

Il cambio pannolino non è mai stato così facile e sostenibile! Sugli scaffali si trovano prodotti che puntano alla cura extra delicata del bambino e al rispetto per l’ambiente, in un binomio che coccola i piccini e il pianeta!

Trai migliori da scegliere per la cura del neonato, le morbidissime salviette di cotone o bambù e le wet bag multiuso, articoli che Bambino Mio propone insieme a una vasta gamma di prodotti che comprendono anche accessori riutilizzabili da portare sempre con sé, anche fuori casa, per ridurre l’uso di plastica e risparmiare.

Foto Bambino Mio

Dimenticate l’usa e getta! In commercio ci sono le fantastiche salviette lavabili supreme, adatte a ogni uso ed extra delicate sulla pelle, soffici e naturali, sono un’alternativa perfetta di cui non potremo più fare a meno. E cosa dire dei pannolini lavabili? Semplici, colorati e versatili sono la soluzione definitiva per la cura dei bimbi in totale sicurezza senza prodotti nocivi. Ridurre, riutilizzare e riamare sono le tre coordinate chiave per un mondo più buono, soprattutto per i nostri bambini.

Tra i prodotti da non perdere per l’ecosostenibilità e il rispetto per la natura, care mamme, la linea Eco Boom che propone, tra i tanti articoli green disponibili, i pannolini biodegradabili in fibra di bambù, senza cloro, pesticidi, profumi e BPA! Si decompongono in 150 giorni per il 70%, diversamente dal pannolino tradizionale che impiega 500 anni (!).

Foto Eco Boom

Poi le salviettine senza profumo, così delicate da essere adatte fin dalla nascita. Umidificate e fresche, sono perfette per viso e corpo del bambino e realizzare con una formula ultra delicata e inodore, composta al 99,5% di acqua.