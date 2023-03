Vanilla Girl: la tendenza più soft arriva da Tik Tok e spazza via tutte le altre

Quale sarà la it girl ideale di questo 2023? A svelarlo è, come spesso accade, il social più trendy di tutti alias Tik Tok che lancia una trend moda acqua e sapone davvero incredibile, che conquista subito il primo posto sbaragliando tutte le altre. La tendenza Vanilla Girl che spopola tra le ragazze punta sul cozy style dai colori neutri come burro, beige, avana e – ovviamente – vaniglia. Anche il beauty non se lo lascia scappare e tutte vogliono la nuova vanilla french manicure!

Tessuti soft e forme ampie, morbide, che accarezzano il corpo: scopriamo tutte le caratteristiche degli outfit in perfetto stile Vanilla Girl!

Vanilla Girl aesthetic, ovvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere top

Il primo consiglio per capire cosa intendiamo quando parliamo dell’estetica Vanilla Girl è sbirciare i profili Instagram di Gigi Hadid ed Elsa Hosk, oltre naturalmente seguire l’hashtag #vanillagirl che in pochissimi giorni su Tik Tok ha raggiunto la bellezza di 416 milioni di visualizzazioni.

I punti cardine di questo stile super cozy sono le forme oversize, morbidissime e ampie per farci sentire comode e a nostro agio, ma anche tessuti che accarezzano le forme e soprattutto nuance delicatissime.

Tendenza vanilla girl – Foto © Guest In Residence

Le nuove it girl vestono con semplici T-shirt monocolore e cardigan lunghi super soft, indossano pantaloni ampi in maglia o cashmere e ai piedi hanno le immancabili Mini Uggs.

Ricreare il look Vanilla Girl è semplicissimo e probabilmente lo abbiamo già fatto senza saperlo! Il segreto è abbinare i capi comodi che amiamo indossare in casa, come maglie in tricot e maglione monospalla oversize, giocando sugli accostamenti di colore di una palette fine e raffinata.

Vanilla girl tendenza – Foto Instagram © Elsa Hosk

Anche il pigiama riscopre la sua anima elegante e diventa il compagno ideale per il Vanilla look, specialmente se accompagnato da sneakers chiare o stivaletti in camoscio. La nuova ragazza acqua e sapone profuma di vaniglia ed è irresistibile, corriamo a imitarla!