Il merito della fama degli Ugg, lo sappiamo, va alle celebrities. Ormai sono quasi 15 anni che questi stivali di pelliccia tornano a far parlare di se ogni inverno. All’ora non esistevano ancora le influencer, ma se ci fossero state siamo sicuri che anche le più importanti imprenditrici digitali avrebbero subito cavalcato l’onda degli Ugg.

Si potrebbe pensare che, dopo tanti anni, gli stivali in montone non abbiano più niente di nuovo da raccontarci, che non possano più essere la “nuova” tendenza. E invece.

E invece, per il 2021 Ugg è riuscita a lanciare un altro tormentone: gli Ultra Mini.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Gli Ugg Ultra Mini perfetti sempre

In questa nuova, e ridotta, versione, gli Ultra Mini sono poco più che una scarpa da tennis. Dimentichiamoci quindi i primi modelli, ingombranti come degli scarponi da sci che arrivavano appena sotto al ginocchio.

Negli anni hanno anche proposto altri tipi di calzature, ma lo stivale è rimasto nel cuore di tante per la sua comodità. Si sono fatti via via più bassi sulla gamba, e infatti ques’anno vedrete in giro parecchi Ugg Ultra Mini.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Come indossarli

Ovviamente, si sa, tradizione vuole che qualche coraggiosa utilizzi gli Ugg anche con le temperature più miti. Magari abbinati a un paio di shorts di jeans e a una camicia a quadri, un vero look californiano.

In effetti, gli Ugg Ultra Mini si prestano bene a questo stile, grazie alla loro taglia ridotta.

Comunque, se volete provarli (com’è giusto) in inverno, noi vi consigliamo un paio di jeans oversize con un bel maglione in lana spessa. Super casual, caldo, di tendenza.

Foto ugg.com

Dove acquistare gli Ugg Ultra Mini

In commercio si trovano moltissime versioni di questo stivaletto.

Dai più classici, color cammello, ad alternative più insolite. Per esempio, potreste provarli nella colorazione verde salvia, abbinati ad un paio di pantaloni cargo chiari, bianchi o beige.

Quelli grigi, invece, sono perfetti per dei look più formali: con un pantalone a palazzo nero e un blazer, per mescolare stili diversi.