Il maglione monospalla è il capo passepartout della primavera

Lo abbiamo visto alle sfilate delle maison più importanti della Milano Fashion Week da poco conclusa, ma lo vedremo ancora di più questa primavera: stiamo parlando del maglione monospalla, che fa impazzire davvero tutte! Stile incomparabile e comodità ultra, che permette di spaziare nel look da un outfit easy durante il giorno a uno più roaring per la sera.

Scopriamo cosa rende incredibile il maglione monospalla e perché dovremo assolutamente averlo nel guardaroba primaverile!

I look sono unbelievable grazie al maglione monospalla!

Sia che vogliamo sentirci sensuali e ammalianti, sia che vogliamo dare un tocco in più al nostro adorato look underground, il maglione monospalla è il capo must have che amplifica lo stile. Perfetto per la primavera proprio per il suo “pezzo mancante”, quella spalla lasciata libera che permette di sentirci a nostro agio con qualsiasi abbinamento, si può indossare con dei semplici jeans o parachute pants.

tendenza primavera maglione monospalla – Foto Instagram © Max Mara

Ma anche con gonne a sigaretta per look serali davvero da urlo. Prendiamo ispirazione dai collant Gucci in bella vista: gonna midi in see through e maglione monospalla puffy, perfetto! Anche Max Mara suggerisce uno stile davvero chic grazie a un pullover a trecce da indossare con cappello e guanti per le giornate più pazzerelle di marzo.

tendenza primavera maglione monospalla – Foto Pinterest

Non ci resta che dare sfogo a tutta la nostra creatività e improntare look che lascino davvero tutti senza fiato con il nostro nuovissimo maglione monospalla!