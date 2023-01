I parachute pants sono la tendenza urban più amata dalle celebs

Nell’anno in cui a Sanremo tornano personaggi come Gianluca Grignani, Paola e Chiara, gli Articolo 31 e per le strade si passeggia con le Dr Martens ai piedi, c’era solo una cosa che poteva decretare una volta e per tutte il ritorno dell’estetica Nineties: i parachute pants. E infatti eccoli qui in tutta la loro ampiezza oversize, indossati da celebs di tutto il mondo e grande amore della Gen Z!

L’effetto paracadute è proprio quello che cerchiamo quest’anno

I social lo avevano già anticipato qualche tempo fa, ma come spesso accade a decretare i nuovi trend è proprio lei, la Gen Z. I parachute pants sono stati eletti best pants ever dai giovanissimi e Tik Tok è pieno di look che strizzano l’occhiolino agli anni ’90 ma con uno stile tutto contemporaneo.

Decade di contrasti e contraddizioni – e si vede bene con l’altro grande trend di nuovo in pista, l’heroin chic – gli anni ’90 sono stati gli anni della breakdance, dell’hip hop soul di Aaliyah e del romantic pop di Britney Spears e Christina Aguilera. Le tre, non a caso, sono state vere paladine dei parachute pants proprio come oggi lo sono Hailey Bieber e Bella Hadid.

Foto Pinterest

I pantaloni effetto paracadute sono sicuramente i più cool tra i pantaloni di tendenza di questo 2023, ma attenzione a non confonderli con i cargo! I due modelli hanno molti punti in comune, ma non mancano le differenze. In primis il materiale: quello dei cargo (nati come pantaloni da lavoro) è spesso e pesante, tutto il contrario dei parachute pants che prediligono il tessuto tecnico sottile come il nylon, perfetto per dare volume maxi e libertà di movimento. Non è un caso che questo modello era il preferito dei breakdancers!

Come abbinare i parachute pants, tips e consigli

Ora la fatidica domanda: quali sono i capi da abbinare ai pantaloni “paracadute” per essere davvero super? L’estrema ampiezza di questo modello chiama a gran voce qualcosa di slim per compensare, largo allora a maglie stretch super aderenti e maglioncini cropped. Sì, meglio lasciare scoperto l’ombelico, ma non temete potrete sempre optare per un giubbino puffy come capospalla! A completamento del perfetto look urban style ai piedi non possono mancare sneakers o stivaletti stringati.

Foto Pinterest

In alternativa, se quello che cercate è un outfit più ricercato ed elegante, dalle passerelle arrivano abbinamenti con giacche sartoriali, cardigan, gilet e tacchi bassi. Adesso tocca a voi: quale scegliete?