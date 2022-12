Pantaloni inverno 2023: tre tendenze da cui lasciarci ispirare

Non più capo d’abbigliamento maschile per eccellenza, i pantaloni sono super femminili e indispensabili per tutte le fashion addict. Non è un caso che tra le tendenze moda dell’autunno inverno ci siano proprio loro: dal velluto alla pelle, skinny o cargo fino alle mega zampe d’elefante non possiamo proprio farne a meno!

Per farci largo nella vastità delle proposte di pantaloni invernali, abbiamo selezionato 3 tendenze che vi faranno girare la testa.

Vintage vibes: i pantaloni in velluto ci conquistano

Quando pensiamo al velluto ci vengono in mente gli anni ’70, lo stile dei figli dei fiori e una moda dallo stile inconfondibile. Ebbene, è proprio così e questo inverno ci lasciamo conquistare dal relax che i pantaloni in velluto sanno regalarci.

Foto Weekend Max Mara | Pantaloni di tendenza

Gli abbinamenti non si contano e creare outfit indimenticabili non è mai stato così semplice. Che siano a costine o morbidissimi, ci basta scegliere il colore giusto e il modello che più si adatta alle nostre forme, ma soprattutto le scarpe perfette: noi consigliamo le Dr. Martens!

Pantaloni in pelle per essere rock

Quest’anno è l’anno dei look in pelle, lo sappiamo, e quindi non possiamo non affrettarci a indossare i nostri pantaloni in pelle per completare un outfit semplicemente strepitoso. Il total black è tornato a essere una vera tendenza moda, quindi perché non sceglierli neri e abbinarli a una camicia di pelle o ecopelle?

Foto Diesel | Pantaloni di tendenza

Per dare un tocco ancora più dark possiamo indossare un cappotto nero, se invece vogliamo spezzare il look con un capo colorato puntiamo su un paio di scarpe rosse senza ombra di dubbio!

I pantaloni dell’inverno sono cargo!

Visti e amati: i pantaloni cargo sono la vera rivelazione della moda autunno inverno di questo 2023. Direttamente dagli anni Duemila, ci hanno fatto battere il cuore con la loro vestibilità oversize e uno stile decisamente cool.

Foto Zara | Pantaloni di tendenza

Gli abbinamenti a contrasto sono i nostri preferiti, quindi via libera a kitten heels o décolléte, ma non ci dispiace neppure uno stile assolutamente urban fatto di stivaletti con lacci e beanie, uno degli accessori invernali che ogni donna dovrebbe avere.