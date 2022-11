Come abbinare le scarpe rosse e trasformare la tua mise in un batter d’occhio

A volte basta davvero poco per conferire quella scintilla in grado di rendere riconoscibile un outfit un po’ anonimo. Quel poco potrebbe essere impersonato da un accessorio importante, un rossetto acceso… oppure da un paio di accattivanti scarpe rosse. Un dettaglio non indifferente, capace di catalizzare la completa attenzione su di sé e ribaltare completamente la percezione di una mise. Come abbinarle secondo le tendenze moda di stagione? Te lo diciamo subito.

Indossare con una certa allure delle scarpe rosse indica innegabilmente un chiaro sintomo di forte personalità, resa manifesta al mondo attraverso il linguaggio della moda.

Eppure queste non costituiscono, in tutti i casi, un vezzo da attribuire alla pura passione per il fashion: le scarpe rosse, oggi simbolo della lotta per i diritti delle donne, sono dal 2009 riconducibili anche alla famosa installazione dell’artista messicana Elina Chauvet, come denuncia al femminicidio ed alla violenza di genere. Un accessorio moda intramontabile, quindi, ma che nasconde un significato ben più profondo.

Scarpe rosse e camicia bianca: il classico che vince sempre

Foto Pinterest | Stylosophy

Da “come abbinare una scarpa rossa” a “come abbinare una camicia bianca” qui con noi è un attimo: il duo più iconico di sempre, ma anche il più semplice. Forse immediato ma per nulla scontato, e su questo proprio non ci piove. Accostare una blusa candida -e ben stirata- ad una calzatura color scarlatto restituirà immediatamente un’idea di freschezza ed estrema eleganza, anche se il look ha una finalità prettamente informale.

In foto possiamo infatti da subito notare come la scarpa rossa, in questo caso un mocassino in velluto con tacco basso e comodo, possa risultare fortemente d’impatto seppur vista di fianco a capi basici ed alla portata di tutti. Il risultato? Decisamente notevole. Completa il tutto con classe la it-bag griffata, ma una a caso delle borse di tendenza più cool al momento andrà benissimo per noi comuni mortali.

Scarpe rosse e pantaloni neri, la combo casual chic perfetta

Foto Pinterest | Fashion Jackson

Quando la timidezza supera di gran lunga l’animo ingombrante del fashionista, rifugiarsi nella certezza di un paio di pantaloni neri potrebbe essere la chiave. Il concetto è esattamente quello di poc’anzi: insomma, chi non possiede nel proprio guardaroba di uno di questi? Si tratta ancora una volta di un must-have, classico, intramontabile e sempre appropriato.

Abbinare dei pantaloni neri ad un paio di scarpe rosse, che siano esse delle pratiche sneakers oppure delle décolleté come ritratto poco sopra, aggiungerà loro quel tocco di colore necessario a conferire maggior carattere alla mise. Provare per credere!

Scarpe rosse e gonna lunga per distinguersi con stile

Foto Pinterest | Maria Vizuete

Veniamo ora ad una proposta che renderà impossibile passare inosservata a chi decide di indossarla: qui la scarpa rossa, uno stivaletto in vernice spuntato, affiora da sotto una voluminosa gonna lunga, eccentrica ed appariscente. L’outfit è già completo di per sé, ma lo stivaletto salta inevitabilmente all’occhio aggiungendo punti extra al look.

A proposito, sai abbinare una gonna lunga? Consulta il nostro test per capirne di più!

Quando la nuance dominante è ben precisa si può pensare inoltre di optare per l’attualmente popolare trend del color block, creando un contrasto interessante mediante i soli accessori: alle scarpe rosse si può pensare di accostare una borsa rossa, possibilmente della stessa tonalità, per trasmettere un senso di continuità.

Scarpe rosse e gonna: la mise della inguaribile fashion addicted

Foto Pinterest | Maria Vizuete

Una delle (quasi)novità predilette, nella moda degli ultimi tempi, per una fashion addicted degna del nome che porta è senz’altro la minigonna: nello scatto in questione ne vediamo una in similpelle nera, con spacco e linea ad A, associata ad un semplice maglione bianco a collo alto. A rubare la scena il tronchetto a calzino di colore rosso fuoco: è evidente come questo funga immediatamente da “statement piece“, attribuendo un tocco personale all’intera tenuta.

Scarpe rosse e abito lungo per un’eleganza senza confini

Foto Pinterest | LLEGANCE | Workwear Fashion Woman Advice For Driven Professionals

E se invece si giocasse di complementarietà? Indossare un maxi-abito, sinuoso e raffinato, associandolo a delle pumps è sempre una buona idea. Specie se queste sono rosse fiammanti, ed il vestito in questione si presenta in un meraviglioso verde bosco: qui il contrasto è retto dai colori che, complementari tra loro, appunto, si esaltano con forza a vicenda.

La curiosità è donna, perciò ora abbiamo proprio bisogno di saperlo: quale di queste proposte di stile ha catturato la tua attenzione?