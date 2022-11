Scarpe rosse: come nasce il simbolo del 25 Novembre

Le scarpette rosse sono ormai diventate un vero e proprio simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Parliamo di uno degli accessori più amati dalle appassionate di moda, che si presta in questo caso a sostegno di una causa importantissima. Il giorno del 25 novembre più che mai si vuole dare voce e sostegno a tutte le donne che nel corso della loro vita hanno subito qualsiasi tipo di violenza, fisica o psicologica; sono moltissimi i casi in cui la paura prende il sopravvento portando a tenere nascosta questa piaga tra le mura di casa.

Il numero di vittime è in continuo aumento, perciò diventa sempre più importante individuare i casi in cui si verificano tali cavvenimenti e garantire totale sostegno e aiuto in caso di violenze di genere.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale per la lotta alla violenza sulle donne, data scelta nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in memoria delle sorelle Mirabal, attiviste dominicane uccise nel 1960. L’obbiettivo di questa ricorrenza è quello di sensibilizzazione e lotta contro la violenza di genere, affinchè ogni donna vittima di violenze possa trovare il supporto ed il coraggio per denunciare gli atti subiti.

Le notizie di cronaca ci ricordano ogni giorno che il femminicidio è una delle piaghe più impelaganti nella società moderna, sono tantissimi i casi di abusi, violenze, manipolazioni psicologhe e purtroppo anche omicidio contro le donne, in Italia e nel resto del mondo.

Le scarpe rosse assumono così in questa occasione un nuovo valore simbolico, ergendosi a bandiera di una lotta silenziosa ma decisa contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne.

L’iniziativa di Elina Chauvet

Il simbolo delle scarpette rosse, che ad oggi unisce e da voce alle donne vittime di violenza, nasce nel 2009 grazie all’artista messicana Elina Chauvet, che porta la sua istallazione “Zapatos Rojos” in giro per il mondo, volta a denunciare ogni forma di abuso sulle donne e atti di femminicidio. Si tratta una fila di scarpe rosse rappresentative delle tante donne vittime di violenze, purtroppo destinata a diventare sempre più lunga.

Un progetto artistico di grande valore, che mette al centro dell’attenzione questo accessorio tanto amato dalle fashion victim. Nel mondo della moda le scarpe rosse sono da sempre associate a un mood audace, un tocco di colore perfetto per completare un look grintoso, il simbolo di una femminilità, dinamica, coraggiosa per certi versi, ma soprattutto libera di esprimersi.

Dai tempi in cui la piccola Dorothy lasciava il mondo di Oz battendo le sue ballerine rosse e sussurrando “Nessun posto è come casa”, le scarpe rosse hanno avuto un successo sempre più grande, arrivando a guadagnarsi un posto stabile in tutte le collezioni di calzature moderne.

Se è vero che la lotta alla violenza sulle donne è limitata spesso dalle donne stesse che scelgono di tacere, il 25 novembre noi fashion victim indosseremo le nostre scarpe rosse per far capire chiaramente da che parte stiamo. Voi sarete dei nostri?