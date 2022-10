Come indossare il maxi abito invernale: look da copiare

Il maxi abito è il capo d’abbigliamento che non può davvero mancare nei nostri armadi questo inverno. La sua versatilità lo rende un vero passepartout del freddo, da abbinare a tutto ciò che amiamo di più e che ci rende delle vere regine di stile.

I modelli non si contano e sono tutti da scegliere nei tessuti e nelle trasparenze che più rispecchiano il nostro mood: scopriamo come indossare il maxi abito invernale e sentirci al top!

L’abito diventa maxi e lo stile si fa big

Se in primavera il vestito è il nostro immancabile alleato contro le prime calure di stagione, lo stesso discorso vale anche in inverno. Basta puntare su un maxi abito lungo alle caviglie per sentirci coccolate in un abbraccio di glamour.

Foto Facebook | Mango – maxi abito invernale

Che sia per occasioni formali o per un’uscita con le amiche, il maxi dress è un must have irrinunciabile. Se scegliamo un modello leggero, uno slip dress dalla linea sinuosa che scivola sulla nostra pelle, abbiniamolo a un cardigan lungo e non dovremo temere il freddo! Le scarpe? Ovviamente dei kitten heels.

Foto Instagram | Jenny Looks – maxi abito invernale

Quando le temperature si abbassano, però, non possiamo rinunciare a un maxi abito in maglia di lana, morbido e avvolgente, da abbinare a una camicia in pelle e stivali con i lacci: un look rock ma dallo stile cozy che ci farà impazzire. L’accessorio da indossare è solo uno, la borsa Telfar!

Foto Instagram | Houseofthedordans – maxi abito invernale

Ci sentiamo romantiche e dolcissime? Indossiamo il nostro maxi dress nel modello a balze o con un tessuto fantasia che renderà il look sweet. L’abbinamento top in questo caso è con piumone o cappotto contro il freddo, borsa a tracolla per un tocco in più di glamour e stivali bianchi o stivali colorati, il vero trend di stagione! E voi quale abbinamento preferite per il vostro abito maxi?