Telfar: dove comprare l’iconic bag che è assolutamente introvabile

La borsa più amata dalle star di tutto il mondo è una e una soltanto: la Telfar bag! L’ormai iconico accessorio è nato da un’idea di Telfar Clemens, designer americo-liberano con base nei sobborghi di NY, e ha rapidamente scalato le classifiche delle It Bag per superare Chanel, Hermes, Dior e i le grandi maison della moda.

Il motivo è semplice: la vittoria del marchio Telfar è tutta nel coniugare stile e budget ridotto. Sarà forse per questo che è sempre, sempre, sempre sold out?

Introvabile ma necessaria: dove possiamo scovare la Telfar bag?

Se la tote bag Telfar ha conquistato i cuori delle vip, potevamo noi rimanere immuni al suo fascino? Ovviamente no e infatti ci ritroviamo a scandagliare il web alla ricerca di uno dei tanti e meravigliosi modelli di questa borsa iconica. Risultato? Zero assoluto.

Foto Pinterest | Borse Telfar introvabili

La borsa Telfar è comoda, versatile, pratica e super alla moda…a un prezzo accessibile a tutti! Il suo fondatore Telfar clemens è riuscito a creare una community intorno ai 3 modelli di questa borsa che ormai è un vero e proprio cult.

Foto Pinterest | Popsugar – Borse Telfar introvabili

Sold out da tempo immemore sul sito ufficiale Telfar, questa It Bag ha ottenuto un valore decisamente molto alto anche nella versione usata, che è riuscita a superare Hermès! Dove trovare, allora, la shopping bag più amata di sempre? Nei siti e nelle App per la compravendita di capi vintage, ma in quantità ridotte e con prezzo superiore al costo ufficiale, ma non potrebbe essere altrimenti: una borsa introvabile è un oggetto prezioso al quale non possiamo rinunciare!