Look cozy per l’autunno 2022: gli outfit comfy da avere

Se da un lato la moda rilancia tendenze colori sgargianti e un abbigliamento da passerella fatto di capi in pelle e scarpe platform sky high, dall’altro i look cozy chic tornano a essere protagonisti indiscussi dell’autunno. Comodi e dallo stile warm, i capi morbidi e avvolgenti non possono proprio mancare in questo periodo e ci trasformano in vere principesse del comfy.

Vediamo cosa scegliere tra le tendenze moda dell’autunno inverno per essere super glamour senza rinunciare alla comodità!

Caldi pullover, cardigan scintillanti, abiti morbidissimi: gli outfit cozy che ci fanno impazzire

Il total white è uno dei grandi trend di stagione, si vede dagli stivali bianchi indossati da vip e influencer di tutto il mondo, ma anche dalla collezione autunno inverno di The Row. Il marchio delle gemelle Olsen eleva la moda minimalista e punta sull’eleganza comfy di un dolcevita bianco: raffinato e senza tempo.

Foto Instagram | The Row – Outfit casual look da copiare

Per spezzare il look possiamo aggiungere un accessorio che lasci il segno: la scelta ricade tra la borsa a mezzaluna e un modello dupes tra i più gettonati. Cosa preferite?

Foto Instagram | Philosophy – Outfit casual look da copiare

Altro grande must have per un vero outfit cozy è il cardigan, che mescola in modo inconfondibile comodità ed eleganza. Che sia oversize, cropped o classico, il cardigan non può proprio mancare nel guardaroba autunnale e la moda di stagione lo richiede in nuance delicate come il color tortora o scintillante come il modello di Philosophy.

Da indossare con stivali in vernice, senza dubbio, ma anche sotto il piumone o cappotto per stare al caldo con stile.

Foto Instagram | Stella McCartney – Outfit casual look da copiare

Amal Clooney lo ha innalzato a capo fondamentale dell’autunno inverno 2022 e noi ne siamo follemente innamorate. Parliamo dell’abito in maglia di lana Stella McCartney color burro, dalla linea ultra soffice che delinea le forme come una vera coccola.

Possiamo trovare modelli simili nei nostri negozi di fast fashion preferiti, non ci resta che abbinare questo abito a scarpe fuzzy e mega tote bag per un look cozy per tutti i giorni.