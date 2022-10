Gli stivali bianchi sono la tendenza dell’autunno: i modelli top e gli abbinamenti

Quest’anno le tendenze moda colori autunno inverno non si contano e sono tutte strepitose, dal carattere deciso e super femminili. In fatto di calzature non abbiamo che l’imbarazzo della scelta per essere cool, dal rosso scarlatto al blu notte, ma se non ce la sentiamo di indossare sempre le nostre adorate scarpe platform high sky, allora dobbiamo puntare sugli stivali bianchi per i look di mezzo tempo!

Lanciati già questa estate da Katie Holmes e indossati dalla nostra Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week appena conclusa, questi stivali sono un vero must di stagione. Vediamo come indossarlo per valorizzare i nostri outfit!

Eleganti e dall’allure rock: gli stivali bianchi ci fanno impazzire questo autunno!

Il primo abbinamento che ci viene in mente potrebbe sembrare una “banalità”, ma siamo sicure che a fare la differenza siano proprio gli stivali bianchi. Indossarli con un minidress super aderente, con spacco laterale o inserti cut out daranno uno sprint non indifferente al look da sera.

Foto Instagram | Chiara Ferragni – stivali bianchi tendenza

Non è un caso che a scegliere questo abbinamento sia stata proprio la Chiara Ferragni nazionale per calcare le strade di Parigi!

Sicuramente il modello prediletto di questo autunno sono gli stivali alti cuissard, rigorosamente bianchi, ma se vogliamo un abbigliamento più tranquillo per tutti i giorni possiamo scegliere il modello al polpaccio con tacco largo e comodo.

Foto Bershka | stivali bianchi tendenza

Bershka lo propone in vernice bianca estremamente cool, dai sentori Seventies. Abbiniamolo a una delle tendenze viste alla Copenhager Fashion Week: i pantaloni cargo!

Foto Laura Biagiotti | stivali bianchi tendenza

Se poi vogliamo puntare su un look elegante, raffinato e di classe ecco che la nuova collezione di Laura Biagiotti arriva in nostro soccorso con tantissimi look che ci faranno girare la testa e che hanno come protagonista proprio gli stivali bianchi. Le scarpe e gli stivali della stilista sono infatti incredibilmente cool e si abbinano alla perfezione con qualsiasi capo, sicuramente con un trench e camicia oversize.

In pelle, in tessuto, dal tacco a stiletto o larghissimo, a punta o squadrati quest’anno abbiamo una sola certezza: dobbiamo assolutamente avere gli stivali bianchi nel nostro guardaroba!