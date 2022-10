Non abbiamo sufficientemente parlato degli stivali in vernice

Tacco alto o tacco basso, non importa. Quello che è assolutamente essenziale per gli stivali di moda per il prossimo autunno 2022 è che siano in vernice. Lo stile Cat Woman è il dictat della prossima stagione: stivale alto rigorosamente fino al ginocchio, perfetto per dare un tocco glamour al guardaroba in vista della stagione fredda.

Si tratta di uno stivale che non passa inosservato e senza dubbio non è tra i più pratici per sbrigare tutte le faccende quotidiane, soprattutto se si opta per una versione con tacco svettante ma la moda pensa a tutti.

Lo stivale in vernice si trova anche con il tacco basso e più confortevole, adatto a tutti i giorni, come quello proposto da Courrèges con logo sul tacco e zip laterale oppure Giuseppe Zanotti in pelle ultraflat, ma rigorosamente alto fino al ginocchio.

Sexy e sofisticati: ecco gli stivali in vernice

Foto Saint Laurent

Dopo il periodo di restrizioni che è ormai alle spalle, ecco che si torna ad una vita sociale più attiva, dove le occasioni per divertirsi e festeggiare sono sempre più numerose.

E’ quindi tempo di osare e di farlo con delle scarpe vistose. Le scarpe giuste per un look da sera di sicuro effetto. Proprio come dimostra la collezione Autunno-Inverno 2022 di Saint Laurent, i cuissardes in vinile sono ideali per serate di divertimento con gli amici ma anche perfetti per occasioni più formali, abbinati ad una gonna romantica e cappotto più squadrato.

Gli stivali in vernice rigorosamente alti fino al ginocchio sono il vero must dell’inverno, già super apprezzati da celebrities e influencer, che non mancano di sfoggiarli in tutte le versione: sia da biker girl, trend di stagione molto richiesto, oppure con un abito bon ton rigorosamente in bianco e nero.