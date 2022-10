Come abbinare il color tortora? Tutti i consigli di stile per look trendy

Anche se il completo viola di Aurora Ramazzotti ci ha incantato, l’autunno richiama colori caldi e avvolgenti, delicati ma anche estremamente fashion: la nuance perfetta della mezza stagione non può che essere il tortora! A metà strada tra il grigio, il beige e il cipria, questa tonalità è una delle più scelte dagli stilisti per i loro capi di punta.

Neutro ma con un pizzico di carattere, il color tortora permette di creare look ricercati e di classe in poche mosse: scopriamo quali sono gli abbinamenti perfetti per l’autunno 2022!

Abiti classy, con il color tortora è facile essere al top

Max Mara lancia la sua collezione con una palette estremamente autunnale, romantica come il foliage e dalla classe inarrivabile in cui spicca il color tortora come fil rouge dei look della maison. Scegliere questa nuance su un abito dagli inserti geometrici o dal pattern etnico vuol dire puntare su glamour.

Foto Instagram | Max Mara – come abbinare i look tortora

Ci piace vincere facile? Abbiniamo un abito in lana color tortora a borse a mezzaluna, grandissimo trend di stagione. Oppure scegliamo qualcosa di bianco con cui spezzare creando un contrasto incredibilmente fashion!

Pullover mania: il tortora è la nuance autunnale per eccellenza

Se vogliamo un look easy, per tutti i giorni, che ci permetta di spaziare fra le tendenze di stagione non ci resta che comprare un pullover a collo alto color tortora. Un capo super versatile da abbinare a pantaloni in pelle e mocassini con plateau per essere casual ma con stile.

Foto H&M | come abbinare i look tortora

Non c’è niente di meglio di un maglione in lana per sentirsi coccolate quando le temperature scendono: perché non metterlo con le minigonne? Sexy ma comfy, soprattutto se al look aggiungiamo degli stivali alti cuissard!

Il color tortora conquista i capi spalla e il cappotto diventa fashion

Le delicate sfumature del tortora si sposano alla perfezione con tantissimi altre nuance, a contrasto come nero o bianco ma anche con le tendenze colore di quest’anno che virano sui toni accesi del rosso e del rosa.

Foto Mango | come abbinare i look tortora

Ecco allora che avere un capo spalla neutro è obbligatorio se vogliamo creare look sofisticati e con personalità: non solo lo shacket, ma anche il cappotto diventa fashion se scelto color tortora. Indossandolo con le scarpe ultra fuzzy avremo uno stile inconfondibile!