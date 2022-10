Il completo viola di Aurora Ramazzotti è la vera rivelazione di questo autunno

Dopo settimane di insinuazioni e pettegolezzi, era stata la stessa Aurora Ramazzotti a dare conferma della gravidanza, con un divertente video farcito di ironia in cui scherzava con il compagno Goffredo Cerza. Ma la gioia della notizia prosegue con un gender reveal party, che ha svelato il sesso del futuro bebé (Ps, sarà un maschietto!), così come vuole la moda più seguita dalla GenZ.

Tra risate, lacrime di felicità e abbracci emozionati, a spiccare è stato il look della futura mamma: un completo viola che spazza via la superstizione e lascia tutti a bocca aperta!

Mannish style per Aurora Ramazzotti: il completo viola è super!

Aurora Ramazzotti ha scelto di rompere un tabù e indossare un completo pantalone e blazer viola per il suo baby shower, in barba alle superstizioni del mondo dello spettacolo, che ha sempre bandito questa nuance. A spezzare il look e renderlo ancora più fashion, un cappello color zucca, super autunnale e incredibilmente cool.

Aurora Ramazzotti completo viola

La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si conferma principessa di stile e intercetta le tendenze moda e i look da copiare per questo autunno/inverno. Lo stile mannish scelto le sta divinamente ed è super femminile, merito anche degli accessori che danno un pizzico di brio: oltre al cappello a tesa larga, immancabili gli occhiali da sole con montatura gold e catena.

Aurora Ramazzotti completo viola

Completano l’outfit un top nero a collo alto, semplice ed essenziale, e stivali alti a punta quadrata. Minimal, coloratissimo e glamour al punto giusto, il suo è un abbigliamento che non si dimentica e che mette curiosità: non vediamo l’ora di vedere quali saranno i suoi look premaman!