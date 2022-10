Scarpe ultra fuzzy con pelliccia sintetica, la tendenza dell’autunno

Calde, comode e piacevoli. Sono queste le sensazioni che regalano le scarpe ultra fuzzy con pelliccia sintetica. Una moda piacevole e confortevole, che ritorna anche nella prossima stagione autunno-inverno.

Si abbina il confort della pelliccia al design in lana e maxi borchie, dettagli in pelle e finiture in gomma. Insomma, un continuo misto dove si abbina la pelliccia ad altri materiali e stili. Ideali sia per scarpe comode e dall’uso quotidiano, quasi al pari di ciabatte, ma anche scarpe più eleganti dal tacco vertiginoso, senza tralasciare la scarpa di ginnastica o gli stivali.

La scarpa in pelliccia comoda e chic

Foto Flower Mountain

Non si può non amare indossare un modello di scarpa Fuzzy. Che sia elegante e raffinata ma anche sportiva per un uso quotidiano. Esempio sono le nuove sneaker in eco shearling multicolor, nelle tonalità più fashion di stagione della linea Flower Mountain. Si tratta di scarpe gli inserti in suede e i lacci effetto spugna che completano il modello con un tocco ancora più cool. La costruzione rimane sportiva, con soletta interna in sughero naturale antibatterico e il fondo in gomma ultra leggera e battistrada dentellato.

Foto Jimmy Choo

Differente stile ma sempre in pelliccia sintetica, gli stivaletti Eshe con pelo e suede marrone di Jimmy Choo. Ideali per uno stile funzionale e sofisticato, queste scarpe hanno in particolare le suole chunky con tacco di 65mm e possono essere si indossate con una giacca da sci e dei pantaloni in velluto.

Foto Valentino

Riprendono lo stile tipico delle ciabatte, ovviamente di altissimo livello, i comodissimi sabot nere arricchite da maxi borchie oro di Valentino. Rigorosamente in pelle nera, queste scarpe hanno uno stile raffinato e sontuoso, e sono perfette da abbinare a dei pantaloni neri a vita alta e un blazer strutturato.

Foto Bottega Veneta

Infine, ci sono modelli stravaganti e creativi per occasioni uniche, come le scarpe con il tacco di Bottega Veneta color fucsia shocking arricchite dal particolare dettaglio in pelo shearling. Uno stile che non disdegna l’apparire, ideale con un vestito corto e degli accessori vistosi.