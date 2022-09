È sneakers Mania: i modelli di scarpe da ginnastica che vorrai per questo autunno

Le cosiddette sneakers -o più banalmente dette scarpe da ginnastica- costituiscono da sempre un autentico must have per l’armadio di un fashionista degno di tale appellativo. E si sa, non c’è stagione che tenga: mentre quelle in tela per l’estate si rivestono di pelliccia in vista dei mesi invernali, esse continuano a mostrarsi incredibilmente trasversali nei look, perfette se abbinate sotto i jeans ma addirittura vincenti sotto una romantica gonna plissé (Zendaya ha osato con un abito, come si vede in foto).

Attingendo al vasto panorama di proposte a tema sneakers per l’autunno/inverno 2022, vogliamo suggerirvi la nostra selezione: se la nuova collezione Nerogiardini vi ha fatto sognare, vediamo insieme alcune delle maggiori tendenze di stagione che vedremo presto popolare le strade.

Le sneakers bianche: un classico senza tempo (e stagione)

Foto Instagram @reebok

Le total white: un grande classico. Dalle Stan Smith alle nuove Reebok, queste sono davvero le scarpe passepartout, quelle da infilare in valigia prima di un viaggio per intenderci, perché perfette da indossare sia di giorno quanto per un aperitivo fra amici. Le varianti sono molteplici, le proposte infinite. Si passerà da modelli dalla silhouette più affusolata sino a quelli dedicati alle più coraggiose, nella variante della sneakers bianca con para alta, anzi altissima.

Neon sneakers: per chi preferisce farsi notare

Chiara Ferragni – Foto Instagram @chiaraferragni

Che è l’anno del colore lo abbiamo già detto? Che siano tinta unita o meno, le sneakers colorate più fashion del periodo saranno irresistibili quanto tinte neon ed esplosive: un solo dettaglio su base bianca o nera regalerà all’intera mise un tocco subito più sbarazzino, facendo sentire chi le indossa ancora un po’ in primavera. Sulla scia dell’attuale “Throwback to Nineties“, queste sono da inserire di diritto tra le più calde delle nuove tendenze.

Sneakers gioiello: sono loro le più in

Foto Instagram @gopiushoes

Ma, come sappiamo, non è solo l’anno del colore: più che mai continueranno a regnare sovrani i dettagli luminosi, dagli strass multi sfaccettati sino alle fibbie gioiello. E sono proprio queste a fare capolino sulle stringhe delle sneakers più cool del periodo prossimo!