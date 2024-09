Jeans skinny, le scarpe migliori da abbinare sono loro

I jeans skinny sono tornati di moda, possono essere indossati durante il giorno su look casual e sportivi o la sera su look più eleganti con décolleté e camicie raffinate.

Un capo versatile da sfoggiare tutto l’anno, il jeans skinny aderisce la gamba rendendola protagonista del look. O li ami o li odi, i jeans dal taglio skinny possono essere indossati da donne di tutte le età in mille occasioni diverse.

Li trovi chiari, scuri o total black, ma quali sono le scarpe da abbinare ai jeans skinny in base al risultato che si desidera ottenere? Ecco una guida per scegliere le scarpe giuste da indossare sui proprio jeans!

Jeans skinny e scarpe, i migliori abbinamenti

Il jeans nel periodo autunnale e invernale, specialmente nella sua versione skinny, viene sfoggiato con stivali di tendenza talvolta anche alti in stile cuissard.

Quindi indossa gli stivali con i tuoi jeans skinny sia durante il giorno che la sera, gioca con gli accessori in base al look che desideri ottenere, se più eleganto o più casual.

Per un look da ufficio, da sera o da giorno nel caso in cui ci sia un appuntamento più formale, puoi indossare i tuoi pantaloni in denim con delle classiche décolleté della tonalità che preferisci. Puoi creare un contrasto con la maglia scelta e scegliere la borsa della stessa nuance delle scarpe.

Per un look più sporty chic indossa i pantaloni con le tue scarpe da ginnastica preferite. Se in versione total white otterrai un look semplice ma d’effetto, e soprattutto di tendenza.

Se desideri ottenere una via di mezzo tra un look elegante e uno casual, opta per le famose e amate slingback. In alternativa, puoi scegliere anche le kitten heeles con un tacco che oscilla tra i 3 e i 5 cm, perfette per chi ama l’eleganza ma non si sente sicura a indossare i tacchi tutto il giorno.

Qualsiasi tipo di scarpa a punta indossata con un jeans skinny, che sia anche una ballerina, mette in risalto le tue gambe, in questo caso però se desideri ottenere un effetto slanciato ti sconsigliamo questo tipo di abbinamento.

Son tornati di moda i mocassini, per un look più stravagante puoi metterli in risalto indossandoli con i tuoi jeans skinny dalla tonalità chiara o scura.

Ora che sai come indossare i tuoi jeans skinny, non ti resta che scegliere la calzatura perfetta per il tuo stile!