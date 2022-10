Cardigan lungo, la tendenza chic dell’autunno che punta alla comodità

Winter is coming e noi siamo pronte ad affrontarlo nel migliore dei modi, con un look stile cozy che punta tutto sulla comodità e sul glamour. Il capo di punta degli outfit autunnali è infatti il cardigan lungo, che torna a essere il top indiscusso della moda di stagione. Tutte lo amano, tutte lo vogliono: da Gigi Hadid a Hailey Bieber ha letteralmente conquistato un posto d’onore nel guardaroba delle vip!

Vediamo quali scegliere e come indossarli per essere stilose e non passare inosservate anche con i primi freddi!

Comodità sì, ma piena di glamour con il cardigan lungo!

Se la camicia a quadri è tornata in auge grazie alla vintage mania che spopola ai giorni d’oggi, che ha lanciato anche la camicia di pelle o ecopelle come must autunnale, il vero e unico protagonista dei mid season look è solo lui: il cardigan lungo.

Foto Instagram | Hailey Bieber – cardigan lunghi tendenza d’autunno

Visto sulle passerelle di tutto il mondo, questo capo d’abbigliamento è semplicemente perfetto per creare in poche mosse un look cozy estremamente chic. Diciamo addio ai cardigan cropped e alle misure ridotte perché oggi puntiamo tutto sulla versatilità e comodità del cardigan lungo per essere al top!

Foto Instagram | Gigi Hadid – cardigan lunghi tendenza d’autunno

Come vestirsi comode ed eleganti? Presto detto, le scelte sono innumerevoli e tutte incredibili con il cardigan lungo che ci avvolge come una carezza. La sua linea rilassata, dolce, si sposa alla perfezione con top bralette e, in contrasto, con capi in pelle. Gli accessori preferiti di questo look sono sicuramente le borse a mezzaluna o l’introvabile Telfar bag!

Foto Instagram | Elsa Hosk – cardigan lunghi tendenza d’autunno

Si può indossare da solo come un minidress confortevole chiuso da una cintura in vita, da abbinare a stivali con i lacci o con uno dei modelli di stivali colorati in trend questo autunno. Ma non dimentichiamoci di indossarlo con jeans skinny e scarpe stringate con calzini a vista, ovviamente sotto un cappotto o piumone, per un look casual chic incredibile!