La camicia a quadri in stile country chic, come indossarla quest’autunno

Uno dei primi indumenti che appare appena fa capolino l’autunno è la camicia a quadri di flanella. E’ il giusto elemento che con i primi freddi della stagione autunnale regala un piacevole calore.

La camicia a quadri è ideale per un perfetto stile country chic, è lontana discendente del plaid scozzese di cui mantiene l’evocazione di scenari plumbei e grafiche geometriche. La camicia a quadri è il capo d’abbigliamento per eccellenza nell’immaginario collettivo per i mesi che vanno da settembre a dicembre. La sua caratteristica è immutata nel tempo nelle collezioni di design, ma è in continua evoluzione nei colori o nel modo di indossarla.

Sempre presente negli anni, andava di moda legarla in vita negli anni 90, fino all’odierna versione overshirt, ma pur sempre di una camicia a quadri si tratta. Per questa stagione autunnale, ecco tre modi in cui poterla sfoggiare.

Indossata come giacca

Foto Pinterest

Per l’inizio della stagione autunnale, dove il freddo non è molto forte, la camicia di flanella è ideale da indossare come una giacca. Con dei pantaloni o jeans, sopra ad una maglietta aderente tutta in tinta, preferibilmente bianca. Un outfit perfetto per la quotidianità o per situazioni informali.

Indossata con jeans e camperos

Foto Pinterest

La camicia a quadri è perfetta abbinata a dei jeans, magari messa all’interno, per serate con le amiche piuttosto che lasciata libera all’esterno dei pantaloni in occasioni più informali. Da abbinare rigorosamente a dei camperos, è l’outfit ideale e perfetto per lo stile country che la camicia di flanella rappresenta in pieno.

Indossata con gonna e cinturona

Foto Pinterest

Infine, la camicia a quadri può essere indossata anche per occasioni più chic, insieme ad una gonna con una cintura importante in vita. Si può optare per una gonna che arrivi sopra le ginocchia per una serata tra amiche oppure una gonna corta, ma sempre svasata e in stile country.

Si possono abbinare sia degli stivaletti bassi dal tacco quadrato ma anche una scarpa dal tacco alto a spillo.