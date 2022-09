Vestiti per l’autunno: 3 tendenze che vedremo quest’anno

Ok, siamo tornate dalle vacanze, la routine sta per ricominciare e una domanda ci frulla in testa: quali saranno le tendenze di questo autunno? Abbiamo già conosciuto quelle della Copenhagen Fashion Week, che ci hanno solleticato la fantasia con la loro allure nordeuropea, ma ora vogliamo sapere tutti i must have di questo settembre!

Ecco allora le 3 tendenze imprescindibili dei look autunnali che adoreremo e che arrivano direttamente dalle passerelle di tutto il mondo.

Bruce Williams insegna: la canotta bianca è un must

Gli anni Novanta l’hanno resa iconica e influencer (all’epoca si diceva testimonial) per eccellenza è stato Bruce Willis. Stiamo ovviamente parlando della canotta bianca in cotone, ma non in versione fantozziana: quella che indosseremo in autunno arriva porta la firma delle grandi maison di moda ed è già un must. Basta indossarla con jeans dritti e sneakers bianche per fare un tuffo nel passato.

Foto Instagram | Prada Tendenze autunno

Faux fur per tutti, è tempo di coccole

Ciclicamente torna in auge e il merito è della sua morbidezza che somiglia molto a una coccola tenera e accogliente. La pelliccia – rigorosamente sintetica – è un’alternativa glamour alla tendenza shackets e si può scegliere in stile teddy bear o “a pelo lungo” per essere ancora più originali. Indossiamola tono su tono per fare la combo con un’altra super tendenza dell’autunno 2022!

Foto Instagram | Lanvin Tendenze autunno

I look full color sono una ventata d’aria fresca in autunno

Siamo abituate a pensare all’autunno come il periodo dei colori caldi con una palette sui toni del marrone, verde scuro, senape e mattone. E se invece vi dicessimo che quest’anno il trend vuole look coloratissimi e color block?

Foto Instagram | Valentino Tendenze autunno

A lanciare la tendenza è stato quel genio di Valentino, con la sua sfilata total pink e una collezione monocromatica che è una gioia per gli occhi. Il colore sarà protagonista assoluto: dagli abiti ai capispalla, dalle calze agli accessori e, per le più audaci, anche i capelli!