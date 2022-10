Come vestirsi comode ma eleganti: guida al look

La moda è in continua evoluzione: ogni anno sulle passerelle vediamo sfilare capi e abiti che riflettono anche i gusti e le tendenze diffuse nella società. Di conseguenza, il concetto di eleganza subisce via via rapide trasformazioni.

Un tempo la donna “elegante” indossava abiti sontuosi, cappotti piumeggianti e tacchi vertiginosi. Oggi, l’eleganza passa anche attraverso la sicurezza che la donna trasmette sentendosi a suo agio nei vestiti che indossa. Quindi, ognuna a modo suo, può essere elegante nel proprio stile.

Come puoi essere elegante senza sacrificare la comodità?

La parola d’ordine ai giorni nostri è praticità! Immaginate una donna, giovane o meno giovane che sia, che ogni giorno per recarsi sul posto di lavoro, magari vivendo in una grande città, percorre molti chilometri a piedi o cambia mezzi di trasporto.

Sarebbe impensabile, o molto scomodo, utilizzare abiti attillati e tacchi a spillo, a meno che non si voglia ricorrere al caro e vecchio stratagemma della ballerina infilata nella borsetta. In realtà, esistono varie che ti faranno essere al contempo elegante e stilosa, senza sacrificare il comfort. Vediamo qualche suggerimento a riguardo.

Tailleur…che passione!

Comodo, pratico e sempre in voga, il completo a tailleur è un must have di ogni stagione. Ne esistono di diverse tipologie, a partire dalle linee del taglio che possono essere più morbide o più squadrate.

I completi attualmente più usati (che sono anche i più eleganti), sono quelli con i pantaloni svasati, a vita alta e dalle linee sinuose, a cui si accompagnano giacche over-size con bottoni anteriori.

I colori dell’autunno sono gli intramontabili toni del beige e del panna: occhio a scegliere la tonalità che più si avvicina al tuo incarnato! Opta per bianco o nero se la tua carnagione ha delle sfumature fredde, mentre prediligi i toni più caldi se hai la pelle dorata e i capelli rossi o cioccolato.

Le gonne di tendenza

Per chi ama le gonne e non vuole rinunciare al piacere di un look più sensuale, i trend della stagione propendono verso capi dalle linee morbide e plissettate, elegantissime anche nella variante in pelle o ecopelle, che possono essere indossate con una camicia semplice o addirittura con una maxi-felpa, per rendere l’outfit più casual.

Meravigliosi anche i maxipull in maglina o cachemire (a seconda del periodo), fascianti o ampi a seconda della vestibilità che desideri: da indossare soli o con un cardigan, una giacca o una camicia avvolta intorno alla vita.

E ai piedi, cosa indossare?

Come accompagnare le proposte di abbigliamento viste sopra, con delle scarpe che completino il look in maniera impeccabile, rendendoti ancora più elegante? Online possiamo trovare ricchi assortimenti di scarpe da donna sportive ed eleganti. Le migliori proposte in fatto di calzature per valorizzare al meglio la nostra immagine senza rinunciare alla comodità.

La scarpa più versatile del momento è senza dubbio il mocassino femminile, un concentrato di stile ed eleganza uniti alla semplicità e alla praticità della calzata. Questo tipo di scarpa esiste nella versione classica, con la suola bassa, oppure con un rialzo, per slanciare la tua linea. Inoltre la troverai disponibile in diversi colori e materiali, semplici o arricchite di dettagli e inserti anteriori. Il mocassino è adatto per essere usato con i tailleur o con le gonne, magari aggiungendo una calza decorata che darà al tuo look un tocco di classe.

Sempre restando in tema di praticità, devi assolutamente provare i sabot bassi, le calzature più patiche e versatili per muoverti in città e lavorare in ufficio. Anche questi disponibili in diverse colorazioni: potresti valutare di prenderne un paio sui toni del marrone o del bianco per i tuoi completi in tonalità autunnale e un paio in nero per sfruttarli al meglio con tutti i completi.

Insomma la scarpa non è un semplice dettaglio ma contribuisce in tutto e per tutto a rendere la tua immagine elegante e modaiola. In fin dei conti, i piedi sorreggono il peso maggiore delle nostre giornate, accompagnandoci ovunque dobbiamo arrivare.