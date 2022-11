Come indossare le Dr Martens: 3 look da copiare

Sono gli anfibi più famosi al mondo, dall’inconfondibile cucitura gialla e dalla suola in gomma: le Dr Martens sono un must have che ciclicamente torna di moda. O meglio dire che non passano mai di moda.

Ogni generazione ha indossato i famosi anfibi adattandoli alla moda del momento. Che si tratti di outfit per la vita quotidiana o per situazioni più formali, le Dr Martens si sono sempre adattate, fino ad oggi.

Perfetti da abbinare con diversi stili, sia per i più sportivi e per momenti di vita quotidiana, ma anche per i più stilosi, e per situazioni più particolari. Tante le idee per usare i vecchi ma sempre unici anfibi.

Dr Martens con jeans

Come indossare le Dr Martens – Foto Pinterest/ Sharingmysole

Uno dei primi look che sicuramente viene in mente se si pensa alle Dr Martens è quello con i jeans. È un abbinamento perfetto per tutti i giorni, combinato tradizionalmente con una t-shirt o una camicia.

Dr Martens con long dress

Come indossare le Dr Martens – Pinterest/ fFshionactivation

Un altro look che va molto con le vecchie Dr Martens sono gli abiti o le gonne lunghe. Non fa differenza se si tratta di abiti a stampe o in total black, la cosa importante è che non siano vestiti troppo ampi.

Questo stile si può adattare sia alla stagione autunno- inverno con una gonna lunga nera sotto al ginocchio, ma anche per la stagione primavera- estate, quindi, con vestitini aderenti morbidi a fiori con lo spacco centrale.

Dr Martens con vestitini corti

Come indossare le Dr Martens – Foto Pinterest/ Outfittrends

Ma attenzione a pensare che le Dr Martens debbano essere messi da parte quando arriva la bella stagione. In realtà, l’abbinamento degli anfibi con vestitino, calze velate e giubbotto è perfetto, soprattutto se si parla di una giacca in pelle che richiama le scarpe come stile e colore. Un abbinamento molto anni 90, che non è mai tramontato nel tempo.