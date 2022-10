I jeans dritti a vita alta sono il must-have dell’autunno (meno male!)

Si fa un salto negli anni 90 con i jeans che vanno di moda nel prossimo autunno. Si tratta di un richiamo vintage per il must have di stagione: jeans dritti a vita alta. Il fascino retrò che li contraddistingue ci porta indietro negli anni, a quando i jeans avevano un taglio prettamente maschile, che non hanno nulla a che vedere con quelli skinny e push up, che si sono imposti nella moda qualche anno dopo.

Ecco i jeans di tendenza

Foto Shein

Si impongono nella moda autunnale 2022 i jeans a vita alta: declinati in vari colori e lavaggi, anche in versione strappata e delavé, firmati da tantissimi marchi e perfetti per ogni fascia di prezzo.

Tra i più richiesti e amati ci sono i straight jeans che sono semplicemente i jeans dal taglio maschile. Sono praticamente classici, privi di particolari forme ma proprio per questo senza tempo. Seguono la linea di fianchi e gambe senza aderire o stringere in alcun punto. All’altezza del ginocchio cade giù fino alle caviglie, senza sottolineare nessuna forma. Non sono elasticizzati, fatta eccezione per alcuni modelli che in una piccolissima parte sul punto vita possono risultare aderenti per evidenziare il punto ma soprattutto per adattarsi alle diverse fisicità.

I jeans sono l’indumento per eccellenza che si abbina con tutto e in qualsiasi stile. In questo caso, avendo un mood particolarmente maschile, si hanno due possibilità tra le quali è preferibile puntare. Nel primo caso è bene continuare a sfoggiare un look mannish preferendo una felpa oversize, piuttosto che un pullover morbido di filo o anche una camicia leggermente larga, da abbinare a uno dei tanti blazer autunno 2022.

Nel secondo caso, si può giocare coi contrasti e abbinarlo con un crop top di paillettes e décolleté altissime, bluse di velluto con sandali a cui accostare collant velati, oppure t-shirt attillate in abbinamento a un cardigan.