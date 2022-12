Come abbinare il cappotto nero: consigli per look glamour e chic

Capo must have, sempreverde e dal fascino eterno, il cappotto nero va oltre le tendenze del momento per affermarsi sempre e di nuovo un classico senza paragoni. Le possibilità di outfit con questo capospalla sono tantissime: dai look eleganti a quelli da ufficio, dagli abbinamenti casual a quelli sporty chic più briosi e sbarazzini, il cappotto nero è versatile alla massima potenza.

Scopriamo allora tutti i modi in cui abbinarlo per renderlo protagonista del nostro look!

I look eleganti con il cappotto nero

Tra le tendenze cappotti da donna per l’inverno il cappotto nero è al primo posto, perfetto per completare soprattutto i look eleganti. I modelli extra lunghi o midi sono indispensabili questo inverno e risultano particolarmente chic in coordinato con abiti tubino, gonne lunghe e scarpe comode con tacco largo.

Foto Mango | come abbinare il cappotto nero

Anche i pantaloni da tailleur o il modello con le pinces, ma anche i completi coordinati di un colore brillante come il Viva Magenta trovano nel cappotto nero un alleato fashion per i look invernali.

Look total black, la conferma di un grande amore

Gli outfit total black sono intramontabili, una vera passione per le fashion addicted che adorano il monocolore e quest’anno sono la tendenza più glamour della moda! Sarà forse colpa anche della serie Netflix Mercoledì, ma il look gotico è tornato in auge in modo super.

Foto Nunalie | come abbinare il cappotto nero

Ovviamente non si parla solo di stile dark e goth, infatti il cappotto nero se abbinato a gonne in pelle e camicia oversize dà al total black una marcia d’eleganza in più.

Contrasti chic: cappotto nero e capi chiari

Balzando da un lato all’altro della moda, vi diciamo subito che il cappotto nero è uno dei 10 capispalla da avere per l’inverno e si abbina alla perfezione a capi chiari sulle nuance del panna, bianco e sfumature di grigio. I contrasti ci fanno impazzire e avere a portata di mano un capospalla versatile come questo è proprio quello che ci serve per essere cool!

Foto H&M | come abbinare il cappotto nero

Ovviamente via libera anche a colori sgargianti e vivaci, che spezzino il look dando una nota colorful frizzante: l’ideale per combattere le uggiose giornate invernali.

I look sporty chic, la tendenza del momento

Il cappotto nero è perfetto anche e soprattutto per quelle donne che amano la comodità e uno stile urban, ma non vogliono rinunciare a essere glamour. Felpe, pantaloni cargo, pullover oversize e stivali con lacci o dr Martens: abbinare il cappotto nero a uno qualsiasi di questi capi è facile e super stiloso.

Foto Pinko | come abbinare il cappotto nero

Gli outfit sporty chic spopolano tra le giovanissime ma hanno conquistato anche influencer e vip che sfoggiano i loro cappotti neri insieme a cappelli con visiera, pashmina e accessori bold.