È il Viva Magenta il colore del 2023: si tratta di una tonalità di tendenza femminile ed intensa che caratterizzerà le collezioni del prossimo anno. Ad annunciarlo è stato l’Istituto del Colore Pantone: il Viva Magenta dal codice 18-1750 sarà il colore che dominerà le scene della prossima stagione, influenzando moda, beauty, arte, tecnologia e design nel prossimo anno.

Una tinta energica e vigorosa che deriva dalla famiglia dei rossi, simbolo di forza, coraggio ed esuberanza, che punta a rappresentare anche gioia e ottimismo.

Ecco come abbinare il Viva Magenta

Come vestirsi col Viva Magenta: due look da copiare subito – Foto sito Motivi

Si tratta di un colore molto acceso, e ci sono diverse combinazioni di colori che si possono abbinare al Viva Magenta, dalle tinte più calde come i toni leggermente aranciati, i rossi e gli ocra, alle shade più prettamente fredde tra cui i grigi, i viola, i rosa, i taupe e le tonalità più fredde di marrone.

Sono già diversi i brand che si sono lanciati nell’uso del Viva Magenta e che ci mostrano come indossare questo splendido colore. Luisa Spagnoli lo abbina al nero, la combinazione più semplice con cui è impossibile sbagliare, invece, Motivi sceglie l’abbinamento con il rosa cipria chiaro. Ma non sono solo questi, molto apprezzato anche il look Viva Magenta con dettagli in bianco, anche solo con gli accessori. In effetti, tutte le combinazioni cromatiche con questa tinta sono tutte molto interessanti.

Non solo abbigliamento Viva Magenta: accessori, scarpe e beauty

Il Viva Magenta conquista anche il mondo degli accessori, un esempio è l’orologio Swarovski che indossato con una camicetta bianca è perfetto. Ma anche le scarpe non fanno eccezione, che si tratti di un décolleté gioiello oppure delle sneakers.

Anche nel mondo del beauty il Viva Magenta sarà grande protagonista. Brand come Gucci lo propongono per i rossetti, infatti, il suo essere a metà tra caldo e freddo rende il Viva Magenta ideale per ogni tipo di incarnato. E anche in fatto di colore capelli non mancano idee interessanti.