Gonne lunghe invernali: i modelli per il 2023

Le gonne lunghe sono il capo perfetto per dare ai look invernali un tocco più ricercato e femminile. Le nuove collezioni per la stagione fredda prendono spunto dalle fashion week più glam e propongono modelli maxi e vaporosi, ma anche avvolgenti o sporty chic. I tessuti preferiti sono caldi come la lana e il tweed, ma non mancano gonne più grintose in pelle, modelli plissettati, animalier o con stampe colorate, di tulle, a balze e chi più ne ha più ne metta!

Scopriamo quali sono le tendenze dell’inverno per le gonne lunghe, da avere assolutamente per essere delle vere fashion addict e lasciare la nostra impronta in modo indelebile.

Il look invernale si fa maxi con queste gonne lunghe

È vero, le minigonne rimangono sempre nel nostro cuore ma quando le temperature si abbassano, gli orli si allungano e per sopravvivere all’inverno – e mantenere uno stile super – non possiamo non indossare una gonna lunga.

Foto Stradivarius | tendenza gonne lunghe inverno

Ce n’è una per ogni stile e ogni modello mantiene una sua aura di inconfondibile coolness. La gonna lunga cargo è il vero must di stagione e arriva direttamente dalle tendenze della Copenhagen Fashion Week. Come indossarla? Con stivali con i lacci, of course!

Foto Patrizia Pepe | tendenza gonne lunghe inverno

Se stiamo già pensando ai vestiti per Capodanno, lasciamoci incantare dalle gonne lunghe scintillanti, glitterate e super luminose! Scegliamo uno dei modelli di scarpe che ogni donna dovrebbe avere e non esitiamo a creare look strepitosi.

Foto Liu Jo | tendenza gonne lunghe inverno

Che dire, i look in pelle sono imprescindibili questo inverno e non potevamo non includere la maxi gonna nei capi must have. Rock, grintosa ma anche super femminile è perfetta da abbinare a una camicia in pelle o ecopelle per un look total leather, da spezzare con accessori invernali cool.