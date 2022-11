10 modelli di scarpe indispensabili per le fashion addicted

Ci sono scarpe di cui non possiamo proprio fare a meno, che si abbinano alla perfezione con i nostri outfit preferiti e rendono i look sempre al top. Dalle décolléte agli stivaletti fino alle immancabili sneakers, i modelli indispensabili da avere a disposizione per ogni evento elegante o casual sono 10, vediamoli tutti!

Le décolléte nere: il vero passepartout della donna

Le décolléte nere sono un classico senza stagione adatto a tutte le età e a tantissimi tipi di outfit diversi. I modelli con tacco alto possono essere abbinati agli abiti da sera e ai vestiti a tubino non solo in nero, ma anche in toni pastello o sorbetto per essere più bon ton.

Foto Instagram | Carodaur

Le versioni con tacco medio sono più adatte a completare gli outfit da lavoro, quelle con tacco stiletto sono il top per i party o da abbinare ai look di capodanno. Noi amiamo la versione bold con cinturino sulla caviglia!



Le décolléte nude ci rendono donne di classe in poche mosse

Ai modelli neri fanno una concorrenza spietata le décolléte “nude”, nelle nuance delicate e chic che hanno conquistato negli ultimi tempi le passerelle di tutto il mondo. Regali, di classe, raffinate ma anche super glamour si abbinano facilmente a jeans dritti a vita alta così come ad abiti eleganti.

Foto Instagram | Kate Middleton Royal

La Principessa del Galles Kate Middleton le sfoggia spessissimo nelle occasioni ufficiali e noi non possiamo che prendere esempio da lei per essere al top con queste scarpe.

Stivaletti platform con lacci, un vero must autunnale

Che dire, gli stivaletti con lacci e suola platform sono indispensabili nelle piovose giornate autunnali, ma c’è chi li indossa anche in piena estate per dare un tocco bold al look.

Foto Instagram | Paola Turani

Super comodi e dallo stile rock, grunge e underground: da abbinare a minigonne stretch e collant con le scritte, ma anche a jeans a palazzo e t-shirt. Sono le nostre scarpe preferite, quelle di cui proprio non possiamo fare a meno!

I sandali con tacco largo: scegliamoli super colorati

I sandali con tacco largo sono invece i nostri migliori amici quando vogliamo dare un tocco fashion ai look casual ma senza soffrire sugli stiletti troppo alti. Sono tantissimi i brand che propongono sandali con tacco midi nelle loro collezioni, nelle versioni a tinta unita, bicolor, multicolor, con applicazioni pastello o con stampa rettile.

Foto The Attico

I nostri preferiti sono sicuramente coloratissimi e dalle nuance fluo come il rosa bubblegum, con tacco geometrico e originale. Come resistere?

Slingback eleganti per un look vintage di classe

Sono le scarpe più gettonate e di tendenza della primavera estate, quelle che non possiamo non amare! Le slingback arrivano direttamente dalla moda anni ’50 o ’60 e mantengono intatta la loro allure vintage e di classe, specialmente se abbinate a completi o abiti midi.

Foto Michael Kors

Sui colori c’è solo l’imbarazzo della scelta: dalle nuance più delicate e pastello fino ai modelli più glam ed eccentrici, le amiamo tutte nessuna esclusa!

Le sneakers: immancabili per ogni fashion addicted

Le sneakers stanno vivendo un ritorno in grande stile nel guardaroba quattro stagioni e il motivo è semplice: coniugano coolness, comodità e un pizzico di urban style. L’abbinamento perfetto è con abiti sbarazzini in estate o pantaloni cargo per le stagioni intermedie, ma soprattutto con camicia a quadri.

Foto Instagram | Gigi Hadid

Ma come non amarle anche con abiti eleganti? Il cortocircuito di cui abbiamo bisogno, il contrasto che ci serve per mettere insieme la nostra parte cozy con quella super glam.

Ankle boots: il tronchetto evergreen è sempre più bello

Avere a portata di mano un paio di ankle boots in pelle o in ecopelle dal mood grintoso e di carattere può salvare i nostri look in pochissime mosse. Chi non ne ha almeno un paio nella scarpiera? Indossarli con un paio di pantaloni a sigaretta ci rende eleganti sia in ufficio che per una serata con le amiche.

Foto Bata

I modelli di questo tipo, soprattutto nelle varianti in total black o in pelle marrone, fanno sempre una splendida figura, soprattutto se puntiamo su un modello con tacco medio. Con i cappotti oversize sono semplicemente irresistibili!

Gli stivali in pelle per conquistare l’inverno

Gli stivali in pelle sono il must have invernale in fatto di calzature. Sono tantissimi i modelli di tendenza tra cui scegliere: gli stivali cuissard altissimi al ginocchio sono perfetti da indossare con minidress e camicie in pelle da portare come vestiti. Scamosciati ci danno quel tocco casual che adoriamo, specialmente se messi con calze velate e borse a tracolla.

Foto Instagram | Chiara Ferragni

Non mancano nemmeno i modelli di stivali colorati, eccentrici e glamorous rendono ogni nostro look semplicemente incredibile!

I sandali bassi: comodi e versatili

Sono i sandali ugly di cui non possiamo fare a meno, il nostro guilty pleasure inconfessabile ma di tendenza: parliamo ovviamente dei modelli bassi e comodi come le Birkenstock. Le fashion addicted li amano, le influencer li hanno sdoganati e noi non possiamo che amarli alla follia.

Foto Instagram | Birkenstock

I sandali bassi sono essenziali in estate per tutte le donne che escono la mattina e tornano la sera, che non si fermano un momento e non vogliono affaticare il piede ma, allo stesso tempo, essere cool. Da abbinare a mega tote bag, of course!

Mocassini, le scarpe genderless più amate

Le scarpe comode ma di tendenza più in voga da qualche anno a questa parte sono loro, i mocassini con plateau! Stile bold dai sentori Nineties, ci ricordano che il comfy e l’eleganza possono coesistere in un look incredibile e trendy.

Foto Instagram | Primadonna

Il vero must che arriva dai social è indossare i calzini con i mocassini, un’abbinata super glamour che riesce a dare un tocco frizzante a ogni look specialmente se total black!

Stringate sì, ma dai colori eccentrici

Simili ai mocassini eppure così diverse, le scarpe stringate ci accompagnano nelle stagioni intermedie come vecchi amici inseparabili. Abbinate a calze francesine o a calzettoni fantasia, queste scarpe sono le nostre fedeli compagne di avventura.

Foto Prada

Per spezzare un look coordinato o dire basta al total black dobbiamo sceglierle super colorate, eccentriche, inusuali. Cosa c’è di meglio se non un paio di stringate bianche? Da abbinare a outfit monocromatici, gessati o anche fantasia. Sbizzarriamoci!