Jeans a palazzo, come abbinarli back to the ’70s

Cerchiamo un capo intramontabile, versatile ed estremamente glamour che trasformi il nostro look basi in qualcosa di sempre nuovo? I jeans a palazzo sono quello che ci serve in autunno per elevare l’outfit di tutti i giorni facilmente e con uno stile incredibile. Adatti a tutte, anche alle petite, questi jeans hanno un’eleganza intrinseca che si mescola alla perfezione con le tendenze autunno-inverno, regalandoci allo stesso tempo delle vibrazioni Seventies super cool.

Vediamo allora con cosa abbinare i nostri jeans a palazzo per avere un look strepitoso in poche mosse!

A tutto jeans! Il modello a palazzo è quello che ci serve in autunno

È vero, i jeans dritti a vita alta sono il must di stagione, ma il nostro cuore è conquistato dai jeans a palazzo e dalla loro forza prorompente e delicata allo stesso tempo. Giocare sulle lunghezze e sulle proporzioni è d’obbligo con questo capo, e se sapremo dosare bene gli elementi il nostro look sarà unico.

Foto Bershka | jeans a palazzo

Per rendere i jeans a palazzo i veri protagonisti dell’outfit ci basterà indossarli con un dolcevita o un maglione bold dalle forme asimmetriche e una giacca in camoscio. Ai piedi gli immancabili kitten heels, per un tocco minimalista che non guasta mai. Le borse a tracolla sono la ciliegina sulla torta!

Foto Zara | jeans a palazzo

Blazer o cardigan lungo è un’altra accoppiata che si sposa alla perfezione con questo modello di jeans: regala centimetri ed esalta la linea, specialmente se abbinato a una borsa a mezzaluna. Un consiglio? Non scegliere un jeans a palazzo troppo ampio e abbinarlo a stivali con lacci per un effetto total 70s o alle sneakers per un look più casual.

Foto Mango | jeans a palazzo

Questo jeans è uno dei capi autunnali da avere nell’armadio assolutamente e questi sono solo alcuni degli abbinamenti possibili. Sbizzarritevi a trovare l’incastro perfetto per un look originale!