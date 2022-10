Giacca in camoscio, ed è subito autunno

Dalle frange al vento della sua prima apparizione in Easy Rider (era il 1969) la giacca in camoscio ne ha fatta di strada e ha conquistato un posto d’onore nella moda autunnale. La sua versatilità nel comporre styling sempre diversi e quell’aura di relax che emana rendono questa giacca il must have dell’autunno.

È immancabile nell’armadio e spazia tra tantissimi modelli, dal biker al bomber, dal trench al blazer senza perdere il suo stile. Rovistiamo nel guardaroba delle nostre mamme per scovare tesori nascosti e dare nuova vita ai capi che non si indossano più!

L’investimento migliore per l’autunno 2022? La giacca in camoscio!

Un capo spalla genderless del quale non possiamo fare proprio a meno nella mezza stagione, perfetto per dare un tocco glamour anche con il tempo ballerino. La giacca in camoscio è più elegante di quella in pelle, con la quale spesso condivide le forme ma non l’estetica.

Foto Ralph Lauren | Tendenza giacca in camoscio

Quest’anno i modelli della classica giacca in camoscio si fanno meno tradizionali ed esplorano un gusto più contemporaneo, che mescola l’amore per il vintage con le linee dell’ultima moda. È il caso del trench scamosciato lanciato da Ralph Lauren in una tonalità di marrone terra di stagione: incredibile se indossato con mocassini platform.

Foto Prada – Tendenza giacca in camoscio

Anche Prada si inserisce nella tendenza di stagione con una giacca blazer in camoscio chiaro con logo in evidenza e taglio maschile. Come non amarla sopra un paio di jeans a vita alta e dolcevita? Meglio ancora se con l’aggiunta di una borsa a mezzaluna super fashion!

Foto H&M – Tendenza giacca in camoscio

Il vintage è pane per i denti della Gen Z e infatti H&M lancia il classico biker in camoscio con zip e reverse: stile sporty chic, casual ed estremamente glamour! Abbinamento top? Stivali bianchi, il trend immancabile dell’autunno 2022.