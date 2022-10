Capi che non usi più: come dar loro nuova vita

Il cambio di stagione annunciato ormai dalle temperature non più così miti (ahinoi) si riflette anche nel guardaroba e ci spinge a fare una lista di cosa sbarazzarci e cosa tenere tra abiti, giacche, jeans e scarpe. Ma se anche non entriamo più in quel paio di pantaloni che amavamo tanto o se, al contrario, abbiamo indossato talmente tante volte un vestito che non riusciamo più a sopportarne la vista, la domanda è solo una: perché dovremmo buttarlo?

Il ciclo di vita dell’abbigliamento si è allungato e, per fortuna, c’è una nuova consapevolezza che ci spinge a prestare più attenzione di prima e pensarci due volte prima di buttare qualcosa. Quali sono allora le azioni che possiamo fare per dare una nuova vita ai capi che non usiamo più?

Non li usi più? Vendili sulle app!

Questa soluzione è perfetta se abbiamo scartato capi d’abbigliamento in ottime condizioni, usati pochissimo o di marca. È possibile che negli anni abbiamo cambiato stile o gusti in fatto di vestiti, oppure che il nostro corpo si è modificato e non abbiamo più la stessa taglia. In tutti questi casi la soluzione migliore per liberare l’armadio in modo sostenibile è vendere i nostri capi su una delle tantissime App per vestiti usati, come Vinted, Depop, Vestiaire Collective.

Foto Instagram | Passepartout Vintage – come dare nuova vita ai capi che non usi più

Non solo faremo spazio (e quindi potremo acquistare nuovi capi) ma guadagneremo anche qualcosa. Soprattutto perché il trend del vintage e il second hand non si arresta e noi saremo sicure che quella camicia oversize che non indossiamo più farà felice un’altra donna!

Facciamo un gesto non scontato: regaliamolo a chi ne ha bisogno

Da quando la carità è passata di moda? Attenzione, non confondiamola con la pietà o la commiserazione ma vediamola nel suo significato più profondo, virtuoso. Cosa c’è di più bello di fare un regalo a qualcuno senza aspettarci nulla in cambio?

Possiamo farlo in modo facile, donando i nostri abiti alle associazioni che si occupano di aiutare chi è più in difficoltà, alle parrocchie o alla Caritas che ogni giorno vede incrementare il numero di persone che chiedono aiuto.

Bidibi bodibi bu: trasformiamoli con un colpo di forbici!

Ultima opzione ma non per importanza: diamo davvero una nuova vita ai capi che non utilizziamo più! Armiamoci di fantasia, ago e filo, forbici e colla vinilica (cit.) e trasformiamo i jeans in shorts fai da te, oppure in una borsa super cool o ancora un nostro vecchio abito lungo in un minidress all’ultimo grido!

Foto Pinterest | come dare nuova vita ai capi che non usi più

Eppure, davvero, basta pochissimo per dare nuova vita ai capi che non mettiamo più, le idee non mancano e nemmeno i tutorial online! Applicazioni floreali, strass, merletti o scritte in stile urban su un vecchio shacket che non indossiamo più: via libera alla fantasia!