Come trasformare un jeans in shorts: il tutorial facile e veloce

Tutte noi a casa abbiamo quel paio di jeans di cui non riusciamo a liberarci anche se sono anni che non lo indossiamo più. Per riprendere un famoso meme su Dawson’s Creek, “le mode cambiano, si evolvono!”, ma non per questo i modelli in denim che sono ormai out non possono tornare in auge sotto nuova forma.

Se non sappiamo più come indossare i nostri jeans skinny, il riciclo creativo è la risposta a tutti i nostri problemi e in pochi piccoli passi li trasformeremo in shorts super trendy!

Con questo tutorial vi spieghiamo step by step come fare, siete pronte?

Shorts in denim: il tutorial passo per passo

Iniziamo con l’occorrente: oltre al jeans da manipolare, avrete bisogno solamente di un paio di forbici, una matita e un metro da sarta. Scegliete con cura il jeans che volete accorciare, magari quel vecchio Levi’s 501 appartenuto a vostra madre?

Vediamo ora i passaggi:

Per prima cosa misurate con il metro la lunghezza che volete dare ai vostri futuri shorts, tenendo conto del fatto che si creeranno delle frange e che quindi nel tempo tenderanno ad accorciarsi!

che volete dare ai vostri futuri shorts, tenendo conto del fatto che si creeranno delle frange e che quindi nel tempo tenderanno ad accorciarsi! Con la matita disegnate il perimetro del taglio.

del taglio. Prendete ora le forbici e ZAC!, tagliate senza indugi i vostri jeans lungo la linea che avete appena disegnato.

Per un semplice shorts in denim il gioco è fatto, facile no? Ma se invece volete personalizzare il vostro jeans in modo indimenticabile, applicando perle, strass, merletti o borchie, o magari dandogli un’aria “vissuta” vi sveliamo qualche altro trucchetto!

Rendiamo unico il nostro shorts in denim con questi accessori

Con la carta vetrata potete sfregare alcune zone degli shorts per stracciarle nei punti che preferite e ammantarli di vibes retrò e super cool! Fate solamente attenzione a non strapparli eccessivamente.

Dal momento che i vestiti crochet per l’estate sono il must del 2022, vi consigliamo di applicare sull’orlo dei vostri shorts in denim, o in una sezione diversa come le tasche, un merletto all’uncinetto.

Prendete ago e filo, cucite il merletto e poi stirate il jeans aiutandovi con un panno in cotone bianco da appoggiare sull’applicazione per non danneggiarla e sporcarla.

Per chi ha un’anima rock o super romantica, invece, vi basterà cucire delle perle di varia grandezza o delle borchie in alcuni punti e con pochi euro vi sembrerà di avere gli shorts del brand dei vostri sogni!

Insomma, le opzioni sono infinite e sta solo a voi sbizzarrirvi per creare i vostri jeans del cuore e renderli unici davvero!