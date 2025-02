Le scarpe perfette per una mamma sempre in movimento (non solo sneakers)

Se sei una mamma sempre in movimento, queste sono le scarpe che dovresti assolutamente avere nel guardaroba!

La routine di una mamma può essere molto movimentata. Ecco perché è importante avere alla base una buona organizzazione e… delle scarpe comode da poter indossare tutto il giorno! Quali sono le scarpe comode per mamme in movimento?

Se sei una mamma indaffarata tra mille faccende, dovresti avere nel guardaroba delle scarpe comode da indossare tutto il giorno. Per non rinunciare allo stile e rimanere al passo con le tendenze, ti suggeriamo alcuni modelli su cui puntare per questo 2025.

Scopri insieme a noi le scarpe perfette per una mamma sempre in movimento!

Scarpe comode per mamme in movimento: 3 modelli must have

Non solo sneakers, le scarpe comode possono essere anche eleganti ideali per un appuntamento importante o semplicemente per andare in ufficio.

Se hai necessità di muoverti spesso in giornata, ad esempio per andare a prendere i bimbi a scuola, portarli a fare sport e così via, avere delle scarpe comode ai piedi potrebbe decisamente fare la differenza.

Stringate sportive Clarks

Le scarpe firmate Clarks, le Torhill Bee, sono perfette per chi desidera rimanere al passo con le tendenze del momento ma allo stesso tempo non vuole rinunciare alla comodità. Facili da abbinare, puoi scegliere tra il colore light tan, consigliato per un tocco elegante, o le scarpe completamente nere.

Dalla punta tonda, il modello è a mocassino e svolge una funzione traspirante. Il plateau ti permette di rimanere comoda tutto il giorno e indossare le scarpe con praticità. La suola è in materiale sintetico, mentre il rivestimento è una combinazione di pelle e tessuto. La soletta, invece, è in pelle.

Stivale Chelsea

Hai una giornata ricca di impegni e desideri indossare un abito maxi o una gonna midi con degli stivali comodi? Gli stivaletti Chelsea ti permettono di spostarti con stile senza rinunciare alla comodità.

Opta per uno stivale di qualità, scegli una suola ad alta aderenza per una stabilità ottimale, come il modello firmato Timberland, il Roxie Lane.

Skechers Dynamight 2.0 Homespun

Queste sono senza dubbio le scarpe più comode in assoluto. Sono scarpe da ginnastica da indossare sotto jeans, leggings o altri capi d’abbigliamento versatili da giorno. Il modello proposto vanta una suola Memory Foam, perfetta quindi per ammortizzare l’impatto con il suolo.

Sono scarpe anche molto economiche, il prezzo originale è di circa 55 euro, spesso però puoi trovarle in offerta e pagarle anche meno di 40 euro.