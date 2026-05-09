Vuoi le lentiggini sul viso, ecco i trucchetti per disegnarle senza che nessuno se ne accorga

Le lentiggini finte sono diventate una delle tendenze beauty più amate del momento: naturali, delicate e capaci di dare subito al viso un aspetto fresco e luminoso. C’è stato un tempo in cui chi aveva le lentiggini cercava di coprirle con fondotinta sempre più coprenti. Oggi invece succede l’esatto contrario: sempre più persone desiderano ricrearle con il make-up per ottenere un look spontaneo, giovane e naturale. Il motivo è semplice. Le lentiggini donano carattere al viso, addolciscono i lineamenti e regalano quell’effetto “pelle baciata dal sole” che negli ultimi anni è diventato uno dei trend più richiesti nel mondo beauty. E non serve essere esperti truccatori per ottenere un buon risultato: con qualche piccolo accorgimento è possibile creare lentiggini finte …

Le lentiggini finte sono diventate una delle tendenze beauty più amate del momento: naturali, delicate e capaci di dare subito al viso un aspetto fresco e luminoso.

C’è stato un tempo in cui chi aveva le lentiggini cercava di coprirle con fondotinta sempre più coprenti. Oggi invece succede l’esatto contrario: sempre più persone desiderano ricrearle con il make-up per ottenere un look spontaneo, giovane e naturale. Il motivo è semplice. Le lentiggini donano carattere al viso, addolciscono i lineamenti e regalano quell’effetto “pelle baciata dal sole” che negli ultimi anni è diventato uno dei trend più richiesti nel mondo beauty. E non serve essere esperti truccatori per ottenere un buon risultato: con qualche piccolo accorgimento è possibile creare lentiggini finte realistiche che sembrano assolutamente vere.

Il segreto sta soprattutto nella leggerezza. Quando si esagera con il colore o con la quantità, il risultato rischia di apparire artificiale e poco credibile. Al contrario, le lentiggini più belle sono quelle irregolari, appena accennate e distribuite in modo naturale sul viso. La zona più adatta è quella centrale: naso, zigomi e parte alta delle guance. Qui la pelle tende naturalmente a colorarsi con il sole ed è proprio questo dettaglio che rende il trucco molto più realistico. Con i prodotti giusti e una mano delicata, disegnare lentiggini perfette può richiedere anche solo pochi minuti.

Il dettaglio che rende le lentiggini davvero naturali

Uno degli errori più comuni è creare puntini tutti identici tra loro. Nella realtà, infatti, le lentiggini hanno dimensioni diverse, non seguono schemi precisi e non risultano mai perfettamente uniformi. Per questo motivo molti make-up artist consigliano di alternare piccoli punti più chiari ad altri leggermente più intensi, senza riempire eccessivamente il viso. Anche il colore ha un ruolo fondamentale: le tonalità troppo scure tendono a indurire i lineamenti, mentre sfumature calde come marrone chiaro, nocciola o caramello aiutano a ottenere un effetto molto più armonioso.

Per realizzarle si possono usare diversi prodotti. Alcuni scelgono matite per sopracciglia dalla punta sottile, altri preferiscono eyeliner marroni o prodotti specifici pensati proprio per creare lentiggini artificiali. Dopo aver disegnato i puntini, il trucco più efficace consiste nel tamponarli delicatamente con le dita o con una spugnetta, così da sfumare leggermente il colore e farlo fondere meglio con la pelle. Questo piccolo gesto permette di ottenere immediatamente un effetto lentiggini naturali e quasi invisibili, come se fossero reali.

Molto dipende anche dalla base viso. Un fondotinta troppo pesante rischia infatti di rendere le lentiggini poco credibili. Le texture leggere, luminose e poco coprenti sono quelle che valorizzano maggiormente questo tipo di make-up. In tanti scelgono addirittura di lasciare intravedere la pelle naturale proprio per enfatizzare il risultato finale. Il fascino delle lentiggini finte sta infatti nella loro imperfezione: più sembrano spontanee, più il trucco funziona.

Il trucco che cambia completamente il risultato finale

C’è un dettaglio che spesso viene sottovalutato ma che può fare davvero la differenza: la posizione delle lentiggini. Concentrarle tutte nello stesso punto rende il look poco realistico, mentre distribuirle in modo graduale crea un effetto molto più credibile. Le zone migliori sono il ponte del naso e la parte alta degli zigomi, proprio dove il sole colpisce maggiormente il viso durante l’estate. Alcune persone aggiungono anche qualche piccolo puntino sulla fronte o vicino agli occhi per dare ancora più naturalezza all’insieme.

Negli ultimi mesi questa tendenza ha conquistato social network, passerelle e tutorial beauty grazie alla sua capacità di valorizzare il viso senza appesantirlo. Le lentiggini finte si abbinano perfettamente ai make-up luminosi e minimalisti, quelli che puntano a esaltare la pelle anziché coprirla. Ed è proprio questa semplicità ad aver reso il trend così popolare. Con pochi gesti e i prodotti giusti, le lentiggini disegnate possono sembrare assolutamente autentiche, regalando al viso un aspetto fresco, naturale e immediatamente più moderno.