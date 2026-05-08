Bikini o costume intero, è tutta una questione di fisico

Ogni corpo ha le sue proporzioni, e l’abito da bagno giusto non nasconde i difetti: esalta ciò che funziona e riequilibra ciò che appare fuori scala. Il bikini, con la sua interruzione visiva all’altezza della vita, spezza la silhouette. Il costume intero, invece, crea una linea continua che allunga e uniforma. La scelta dipende da cosa si vuole enfatizzare e da cosa si vuole sfumare. Non esiste un corpo “da bikini” e uno “da costume”: esiste un corpo che conosce le proprie misure e le usa a proprio favore.

Le forme e le strategie: la scelta del costume non è solo moda

Se si ha un corpo a pera (fianchi larghi, spalle strette), il bikini può funzionare a patto di bilanciare: parte superiore con volant o stampe vivaci, parte inferiore a vita bassa e scura. Meglio evitare il bikini a fascia che stringe sui fianchi.

Il costume intero, in questo caso, è più indulgente se ha scollature laterali che interrompono la larghezza dei fianchi. Per la forma a mela (pancia prominente, gambe snelle), il bikini è ostico: la fascia in vita tende a segnare. Meglio un costume intero con plissettature o arricciature sulla pancia, o un tankini (due pezzi ma con top lungo) che copre senza comprimere.

Per il corpo rettangolo (spalle e fianchi allineati, vita poco definita), il bikini aiuta a creare curve: si scelgono due pezzi di colori diversi, con slip a vita bassa e top a balconcino. Il costume intero con ritagli laterali o cinturino in vita dà l’illusione di una silhouette più sinuosa. Per la clessidra (spalle e fianchi in equilibrio, vita stretta), ogni modello funziona, ma il bikini esalta la vita sottile, mentre il costume intero con scollo a cuore e schiena scoperta esalta le proporzioni senza volgarità.

La regola che vale più di ogni altra in estate

Al di là delle geometrie, il fattore decisivo è la sicurezza con cui si indossa il capo. Un bikini indossato a disagio, con le mani che aggiustano continuamente le mutandine, è meno bello di un costume intero che sta al suo posto. E viceversa.

Le texture opache in microfibra sono più indulgenti dei lucidi che evidenziano ogni minima irregolarità. Il nero snellisce, le stampe floreali distraggono l’occhio dalle zone critiche. Ma la verità, che pochi dicono, è che sulla spiaggia nessuno guarda con la lente d’ingrandimento. Si guarda l’insieme, l’atteggiamento, la postura. Provare entrambi i modelli davanti a uno specchio a figura intera, fare qualche passo, alzare le braccia. Quello in cui non si pensa più è quello giusto. Il resto è solo una questione di centimetri che contano molto meno di quanto si creda.