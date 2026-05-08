Rossetto durante l’estate, come rendere il make up perfetto per tutti gli incarnati

La ragione è fisica: la melanina della pelle agisce come filtro cromatico. Sulla pelle abbronzata, i colori caldi (corallo, arancio, rosso mattone) vengono esaltati, mentre i freddi (rosa shocking, fucsia, viola) tendono a scontrarsi. Sulla pelle chiara, invece, i rosa tenui e i nude funzionano meglio, mentre i marroni scuri possono spegnere il viso.

La regola non è rigida, ma esiste una direzione: in estate, meglio puntare su finish luminosi e texture leggere, perché il calore e l’umidità sciolgono i rossetti opachi e li fanno sbavare.

Come adattare un unico rossetto a più incarnati

In una troupe o in un gruppo di amiche, ognuna ha una pelle diversa. Un trucco da professionista è scegliere un rossetto dalla formula modulabile. I rossetti “stain” (a macchia) o i prodotti in stick con finitura satinata si possono stendere a velo, dando solo un’idea di colore adatto sia alle pelli scure che a quelle chiare. Un’altra strategia è usare un rossetto neutro (come un nude rosato) come base, e personalizzarlo con un gloss trasparente o con un tocco di un altro colore sopra.

Per le pelli olivastre, i toni della terra (terracotta, cannella) funzionano su quasi tutti; mentre per le pelli molto scure, via libera ai rossi acceso e ai viola profondi, che d’estate diventano esplosivi. Chi ha la pelle chiara, meglio evitare il neon: un rosa pesca o un corallo leggero è più elegante e meno urlante.

I materiali e la tenuta sotto il sole

Il calore ammorbidisce i rossetti. Quelli in crema, a base di oli vegetali (ricino, jojoba), tendono a sciogliersi e a trasferirsi sui bicchieri. Quelli liquidi a lunga tenuta, che formano una pellicola dopo l’evaporazione del solvente, resistono meglio, ma seccano le labbra. Un compromesso è usare un matitone labbra dello stesso tono di fondo, che fissa il colore, e sopra un velo di rossetto idratante. Per chi vive al mare, la protezione solare sulle labbra è essenziale: esistono rossetti con SPF 15 o 30.

Il consiglio finale, valido per ogni incarnato, è provare il rossetto alla luce naturale del giorno, non sotto i neon del supermercato. L’estate è la stagione dei colori allegri, ma la regola più importante è che il rossetto perfetto è quello che ti fa sentire a tuo agio. La pelle scura o chiara è solo una tela: il pittore sei tu.