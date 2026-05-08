Cancro al pancreas, scoperta la proteina che rende inefficaci i farmaci: nuova speranza dalla ricerca

Individuata la proteina Fra-2, chiave nella resistenza ai farmaci del tumore al pancreas: possibile aprire nuove strade terapeutiche. La ricerca oncologica compie un nuovo passo avanti nella comprensione del cancro al pancreas, una delle forme tumorali più aggressive e difficili da trattare. Al centro della scoperta c’è Fra-2, una proteina che gioca un ruolo determinante nella resistenza alle terapie farmacologiche. Individuarla significa oggi poter immaginare nuove strategie per contrastare la malattia. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), è frutto della collaborazione tra l’Università La Sapienza di Roma, la Ohio State University e diversi centri italiani, tra cui il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il Policlinico Gemelli, e le università di Modena-Reggio …

Individuata la proteina Fra-2, chiave nella resistenza ai farmaci del tumore al pancreas: possibile aprire nuove strade terapeutiche.

La ricerca oncologica compie un nuovo passo avanti nella comprensione del cancro al pancreas, una delle forme tumorali più aggressive e difficili da trattare. Al centro della scoperta c’è Fra-2, una proteina che gioca un ruolo determinante nella resistenza alle terapie farmacologiche. Individuarla significa oggi poter immaginare nuove strategie per contrastare la malattia.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), è frutto della collaborazione tra l’Università La Sapienza di Roma, la Ohio State University e diversi centri italiani, tra cui il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il Policlinico Gemelli, e le università di Modena-Reggio Emilia e Verona.

Fra-2: il “motore nascosto” della resistenza ai farmaci

Il punto di partenza della ricerca è il gene KRAS, noto per essere una delle principali cause dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più comune di tumore al pancreas. Negli ultimi anni, lo sviluppo di farmaci mirati contro KRAS ha rappresentato una svolta importante.

Tuttavia, il problema resta: l’efficacia delle terapie è spesso limitata. Le cellule tumorali, infatti, riescono ad adattarsi e a sviluppare meccanismi di difesa che rendono i trattamenti progressivamente inefficaci.

Ed è proprio qui che entra in gioco Fra-2. I ricercatori, coordinati da Gian Luca Rampioni Vinciguerra e Carlo Croce, hanno scoperto che questa proteina, normalmente coinvolta nella risposta cellulare allo stress, nel tumore si comporta in modo anomalo.

Quando Fra-2 si attiva, il tumore continua a crescere anche se KRAS viene bloccato dai farmaci. In pratica, aggira l’ostacolo e permette alla malattia di progredire indisturbata.

Nuove prospettive: colpire due bersagli per fermare il tumore

Se da un lato la scoperta spiega perché molte terapie falliscono, dall’altro apre scenari promettenti. Gli esperimenti condotti in laboratorio mostrano infatti che colpire contemporaneamente KRAS e Fra-2 potrebbe essere la chiave per rendere le cure più efficaci.

Questa strategia “a doppio bersaglio” potrebbe rappresentare un cambio di paradigma nella lotta contro il tumore al pancreas, offrendo nuove possibilità terapeutiche per una patologia che, ancora oggi, ha poche opzioni di trattamento realmente efficaci.

La strada è ancora lunga, ma la direzione è chiara: comprendere i meccanismi nascosti del tumore è il primo passo per riuscire a fermarlo. E Fra-2 potrebbe diventare presto uno degli obiettivi principali della ricerca oncologica.