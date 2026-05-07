Benedetta Parodi, la foto su Instagram è un incanto: fan in delirio

Negli anni ha costruito un rapporto molto forte con chi l’ha seguita fin dagli esordi, quando entrava nelle case degli italiani con le sue ricette semplici, veloci e adatte davvero alla vita di tutti i giorni. Oggi quel legame non si è interrotto, ma si è semplicemente spostato sui social network, dove Benedetta continua a raccontarsi con naturalezza. Ricette, momenti di famiglia, viaggi, piccoli frammenti quotidiani e immagini leggere diventano così il modo per restare in contatto con i fan, che continuano a seguirla con grande affetto.

Lo scatto in Sardegna dopo il primo bagno della stagione

A catturare l’attenzione del web, questa volta, è stata una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, scattata al Golfo di Marinella, in Sardegna. Benedetta Parodi si mostra sorridente, con i capelli bagnati e il volto illuminato dal sole, subito dopo quello che lei stessa definisce il primo bagno della stagione. Alle sue spalle si vede un paesaggio luminoso, con il mare azzurro, il cielo terso e la vegetazione che incornicia lo scatto.

Una foto semplice, senza costruzioni eccessive, che restituisce però tutta la spontaneità di un momento vissuto con leggerezza. La didascalia scelta da Benedetta racconta perfettamente il senso dell’immagine: «Il primo bagno della stagione… e torni subito bambina!». Poche parole che spiegano bene quella sensazione di libertà che solo il mare, certe volte, riesce a regalare.

I fan la riempiono di affetto e complimenti

Lo scatto, in men che non si dica, ha raccolto tantissimi commenti positivi. I fan hanno subito risposto con cuori, emoticon e messaggi pieni di affetto. C’è chi le scrive «Grande», chi la definisce «bella e bravissima in tutto», e chi commenta con ironia il contrasto tra Benedetta al mare e la quotidianità di chi, invece, è ancora alle prese con casa e cucina.

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Ancora una volta, Benedetta Parodi conferma di avere un pubblico molto fedele, capace di seguirla anche lontano dalla tv. Un pubblico che nei suoi contenuti social ritrova la stessa semplicità, la stessa familiarità e quella leggerezza che l’hanno resa, nel tempo, una presenza amata e riconoscibile.