Come pulire il phon quando perde potenza: guarda sempre la griglia dietro

Accendi il phon, lo punti sui capelli, ma l’aria esce fioca, calda a stento. Il tempo di asciugatura raddoppia, e alla fine i capelli sono ancora umidi. La tentazione è pensare che sia rotto, che la resistenza sia bruciata, che serva comprarne uno nuovo. Il più delle volte, invece, il colpevole è invisibile e si nasconde dietro la griglia posteriore.

Polvere, capelli, pelucchi e residui di prodotti per capelli si accumulano giorno dopo giorno sulle ventole di aspirazione. La griglia è progettata per trattenere le particelle più grandi, ma col tempo si intasa. L’aria non riesce più a entrare con la forza necessaria, la resistenza si surriscalda e il motore lavora a vuoto. Il risultato è un apparecchio che soffia caldo ma senza pressione, e che rischia di spegnersi da solo per la protezione termica. Pulire la griglia richiede due minuti, e spesso risolve il problema in modo definitivo.

Come pulire la griglia senza danneggiare il phon

Prima di tutto, stacca il phon dalla corrente. Non basta spegnerlo: il cavo va scollegato. Osserva la griglia posteriore: su molti modelli è rimovibile, basta premere un piccolo gancio o svitare una vite. Su altri è fissa, e si pulisce con una spazzola a setole morbide o con uno spazzolino da denti asciutto. Non usare mai oggetti appuntiti come stecchi o aghi: rischi di bucare la membrana di protezione della ventola.

Passa l’aspirapolvere con la bocchetta stretta direttamente sulla griglia, aspirando polvere e pelucchi. Se la griglia è staccabile, sciacquala sotto l’acqua tiepida (senza sapone) e lasciala asciugare completamente prima di rimontarla. Per i residui di lacca o spray, inumidisci un panno con un goccio di alcol denaturato e tampona delicatamente. Non versare mai liquidi all’interno del phon. Una volta pulita la griglia, accendi il phon per verificare se il flusso d’aria è tornato potente.

La manutenzione regolare allunga la vita del phon

La frequenza ideale di pulizia dipende dall’uso. Chi usa il phon ogni giorno, magari con fissativi spray, dovrebbe pulire la griglia una volta al mese. Chi lo usa saltuariamente, ogni tre mesi. Un altro accorgimento: non avvolgere mai il cavo intorno al phon subito dopo l’uso, mentre è ancora caldo. Il calore rende la plastica più fragile e i fili interni si rovinano. Aspetta che si raffreddi.

E se dopo la pulizia il phon continua a perdere potenza, potrebbe essere la ventola interna bloccata da capelli avvolti intorno all’asse: in quel caso servono cacciavite e pazienza, o meglio un centro assistenza. Ma nel novanta per cento dei casi, la griglia dietro è la vera responsabile. La prossima volta che il phon fatica, gira il dorso e guarda. Probabilmente è lì che si nasconde il problema.