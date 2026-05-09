Primogeniti vs secondogeniti: cosa dice la scienza sulla salute (e perché non è così semplice)

Uno studio su milioni di fratelli suggerisce differenze di salute tra primogeniti e secondogeniti. Ma i dati vanno letti con cautela. Esiste davvero un legame tra l’ordine di nascita e la salute? L’idea può sembrare curiosa, ma un ampio studio pubblicato su MedRxiv – e non ancora sottoposto a revisione tra pari – prova a rispondere a questa domanda con dati sorprendenti. Analizzando milioni di casi negli Stati Uniti, i ricercatori hanno individuato alcune differenze significative tra primogeniti e secondogeniti. Tuttavia, come spesso accade quando si parla di salute, la realtà è più complessa di quanto sembri. Primogeniti e secondogeniti: rischi diversi Lo studio ha preso in esame oltre dieci milioni di fratelli statunitensi, valutando ben 569 patologie e individuando …