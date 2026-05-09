Primogeniti vs secondogeniti: cosa dice la scienza sulla salute (e perché non è così semplice)

Uno studio su milioni di fratelli suggerisce differenze di salute tra primogeniti e secondogeniti. Ma i dati vanno letti con cautela.
Esiste davvero un legame tra l’ordine di nascita e la salute? L’idea può sembrare curiosa, ma un ampio studio pubblicato su MedRxiv – e non ancora sottoposto a revisione tra pari – prova a rispondere a questa domanda con dati sorprendenti. Analizzando milioni di casi negli Stati Uniti, i ricercatori hanno individuato alcune differenze significative tra primogeniti e secondogeniti. Tuttavia, come spesso accade quando si parla di salute, la realtà è più complessa di quanto sembri.
Primogeniti e secondogeniti: rischi diversi
Lo studio ha preso in esame oltre dieci milioni di fratelli statunitensi, valutando ben 569 patologie e individuando associazioni rilevanti per circa 150 di esse.
Dai risultati emerge un quadro piuttosto netto:
- I primogeniti sembrano essere più predisposti a sviluppare disturbi del neurosviluppo (come autismo, ADHD e sindrome di Tourette), ma anche allergie, acne e disturbi d’ansia.
- I secondogeniti, invece, mostrano una maggiore probabilità di incorrere in abuso di sostanze, emicrania, disturbi gastrointestinali e infezioni come l’herpes zoster.
Numeri importanti, che però non vanno interpretati come una condanna: si tratta di probabilità statistiche, non di destini individuali.
Le possibili spiegazioni: tra microbi e comportamento
Per spiegare queste differenze, i ricercatori hanno avanzato diverse ipotesi. Una delle più accreditate riguarda il ruolo dei microbi. I secondogeniti, infatti, entrano in contatto con un ambiente più “ricco” di germi fin dai primi mesi di vita grazie ai fratelli maggiori. Questo potrebbe contribuire a sviluppare un sistema immunitario più robusto, riducendo il rischio di allergie.
C’è poi una questione legata allo stile genitoriale. I primogeniti tendono a essere seguiti con maggiore attenzione: più visite mediche, più controlli, più diagnosi. Questo potrebbe spiegare perché alcuni disturbi – soprattutto quelli comportamentali – risultino più frequenti tra loro: non necessariamente sono più comuni, ma semplicemente più diagnosticati.
Infine, entra in gioco anche il comportamento. Secondo gli autori, i secondogeniti sarebbero mediamente più inclini ad assumere atteggiamenti più temerari o rischiosi, un fattore che potrebbe contribuire alla maggiore incidenza di abuso di sostanze.
L’importanza della differenza d’età
Un altro elemento interessante riguarda il gap anagrafico tra fratelli. Secondo lo studio, una differenza di età inferiore ai quattro anni è associata a una minore incidenza di allergie e asma.
Il motivo? Fratelli più vicini di età tendono a interagire di più, favorendo uno scambio continuo di microbi che può rafforzare il microbioma e, di conseguenza, il sistema immunitario.
I limiti dello studio (da non ignorare)
Nonostante l’ampiezza del campione, lo studio presenta alcuni limiti importanti. Il primo riguarda il contesto: i dati provengono esclusivamente dagli Stati Uniti, dove il sistema sanitario è basato su assicurazioni private. Questo significa che una parte della popolazione – in particolare quella meno abbiente – potrebbe essere stata esclusa dall’analisi.
Un secondo limite riguarda la natura dei dati: le informazioni derivano da richieste assicurative, non da diagnosi cliniche raccolte direttamente. In altre parole, ciò che emerge potrebbe riflettere anche le abitudini dei genitori nel cercare assistenza medica.
Come sottolinea la psicologa Rodica Damian, non coinvolta nello studio, «non si può ottenere una diagnosi se non la si cerca». E i genitori, con i figli successivi, potrebbero essere meno inclini a rivolgersi al medico, soprattutto per sintomi meno evidenti.
In definitiva, lo studio offre spunti interessanti ma non conclusivi. L’ordine di nascita può avere un ruolo, ma è solo uno dei tanti fattori che influenzano la salute. Genetica, ambiente, stile di vita e contesto sociale restano pezzi fondamentali di un puzzle molto più ampio.