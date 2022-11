La top 5 delle scarpe comode (e belle) ideali per chi è pendolare

Nei film viene molto spesso raccontato come le donne in carriera si recano al lavoro indossando delle scarpe comode ma decisamente poco belle. Calzature sportive indossate da casa all’ufficio e viceversa, che vengono prontamente sostituite con un paio di décolleté dal tacco vertiginoso appena si arriva alla propria postazione.

Adesso però è tempo di cambiare, la scarpa tipica del pendolare può essere tranquillamente eliminata a favore di altre scarpe comode e belle, da indossare per il percorso fino al lavoro e poi anche in ufficio.

Le sneaker belle da vedere

La top 5 delle scarpe ideali per i pendolari – Foto Nike

Per coloro che amano indossare le sneaker e non vogliono rinunciarci per dei tacchi alti, è possibile indossare in ufficio per tutto il giorno, delle Sneaker Recife, Veja oppure Sneaker Daybreak, Nike. Si tratta di scarpe decisamente sportive ma molto belle, che donano un tocco indossate sotto a dei pantaloni o anche sotto a delle gonne, regalando uno stile rock al proprio outfit.

L’eleganza del mocassino

La top 5 delle scarpe ideali per i pendolari – Foto Zara

Si tratta di calzature eleganti ma grintosi. I mocassini garantiscono nello stesso tempo stile e comfort. Sono scarpe perfette per dare al proprio outfit un’aria professionale e sono una soluzione ideale per garantire la praticità della strada casa-ufficio, e mantenere lo stile.

Lo stivale di tendenza

La top 5 delle scarpe ideali per i pendolari – Foto Nero Giardini

In realtà si tratta di calzature ideali per la stagione autunno-inverno. perfetti per percorrere distanze a piedi ma soprattutto adeguati per lo stile da ufficio.

Il modello di tendenza di questa stagione non fa eccezione: ritornano gli stivali con i lacci, con a disposizione tantissimi modelli da sfoggiare, tutti assolutamente comodi.

Le ballerine sempre di moda

La top 5 delle scarpe ideali per i pendolari – Foto The Row

Non si può dimenticare l’opzione ballerine quando si pensa ad una calzatura che unisca il comfort e lo stile. Perfette da indossare con un pantalone elegante, oppure una gonna aderente con camicetta.

Le mules da non sottovalutare

La top 5 delle scarpe ideali per i pendolari – Foto Gucci

Queste calzature non sono altro che scarpe dalla forma di una pantofole con tallone scoperto. Da quando sulla passerella di Gucci hanno fatto la loro comparsa, questo modello è entrato di diritto tra le scarpe stilose da poter indossare in ufficio. Inoltre, la loro forma è ideale per percorrere lunghi percorsi.